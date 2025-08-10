Conducta canina

Mascota: qué significa y qué hacer si tu perro intenta montarte todo el tiempo

Descubre por qué tu perro busca montarte todo el tiempo y cómo ayudar a tu mascota a canalizar su energía de manera positiva y saludable.

 Por Analía Martín

Tener una mascota significa aprender a interpretar conductas que, a primera vista, pueden parecer extrañas o incluso incómodas. Una de ellas es cuando el perro intenta montarte repetidamente. Este comportamiento, que muchos asocian únicamente con lo sexual, en realidad puede tener otras causas relacionadas con su estado emocional, su energía acumulada y su necesidad de estimulación.

Qué significa que tu perro quiera montar tu pierna todo el tiempo

Los expertos explican que no siempre se trata de un acto sexual. En muchos casos, este gesto responde a una conducta de desplazamiento causada por estrés o sobreexcitación. El perro, al acumular energía, busca una vía rápida para liberarla, y montar puede ser una de esas salidas instintivas.

Correa señala que esta reacción es más común en animales que no reciben suficiente estimulación física o mental. La falta de actividad puede generar nerviosismo y comportamientos repetitivos. Por ello, la solución pasa por ofrecer más oportunidades para ejercitarse y entretenerse de manera controlada y constructiva.

Cómo ayudar a tu perro a canalizar su energía

Los especialistas recomiendan dos actividades clave para reducir este comportamiento:

  • Juego con mordedor: Enseñarle a morder y mover el juguete de lado a lado, simulando una pequeña “pelea” que le permita descargar tensión.
  • Uso de Kong o pelota: Estos juguetes activan su instinto de presa, fomentando la persecución y captura para liberar energía de forma segura.

Ambas estrategias funcionan mejor si se incorporan a la rutina diaria, adaptando la intensidad del juego a la edad y condición física del perro. La constancia es fundamental para ver cambios sostenidos.

Los expertos en comportamiento canino enfatizan que no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para que el perro aprenda nuevas formas de canalizar su energía y sustituir la conducta de montar por juegos y actividades más saludables. La clave está en la práctica frecuente y en reforzar el buen comportamiento con premios o caricias./La Vanguardia.

