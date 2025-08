Frío y mascotas: una veterinaria mendocina advierte sobre un error común que las pone en riesgo en invierno

perro y frío, firulasis friolento, mascota (1).png El invierno, con sus bajas temperaturas, también puede causar enfermedades respiratorias en mascotas

“Es preferible no hacerlo porque es muy peligroso. Cuando se utilizan estufas que no son de tiro balanceado, el gas los afecta muchísimo, entonces se pueden generar intoxicaciones. Es recomendable dejarles una manta o un abrigo si uno no va a estar todo el día en casa”, afirmó Rómoli, quien también posee diplomados en Medicina Felina.