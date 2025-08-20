Entrevista

Pedro Bussetti en Aconcagua Radio: la tarifa eléctrica presiona cada vez más a las jubilaciones

El representante de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), explicó cómo los gastos energéticos impactan en los haberes de los jubilados.

Pedro Bussetti, representante de Defensa de Usuarios y Consumidores, explicó cómo los gastos energéticos impactan en los haberes de los jubilados.

Pedro Bussetti, representante de Defensa de Usuarios y Consumidores, explicó cómo los gastos energéticos impactan en los haberes de los jubilados.

 Por Aconcagua Radio

El impacto del aumento en la tarifa eléctrica en los ingresos de los jubilados se ha convertido en un tema de creciente preocupación en la provincia de Mendoza y en el país, sobre todo para aquellos que perciben un haber jubilatorio mínimo.

En una entrevista en Aconcagua Radio, Pedro Bussetti, representante de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), explicó cómo los gastos energéticos impactan en los haberes de los jubilados.

Lee además
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis
El Gobierno de Javier Milei, a través del INCAA, destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales.
Boletín Oficial

El Gobierno de Javier Milei destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales

Cuál es el impacto de la tarifa eléctrica en las jubilaciones

Según el análisis presentado por Bussetti, en noviembre de 2023, los jubilados que consumen 150 kilovatios hora al mes destinaban un 2,7% de sus ingresos a pagar la factura de electricidad, provisto por Edemsa.

Pero esta cifra incrementó a un 6% en agosto de 2025, un aumento que refleja la crisis actual de tarifas que enfrentan los jubilados. Para un consumo promedio de 500 kilovatios, el impacto es mayor: un jubilado con ingreso mínimo debe destinar el 17,87% de su haber en electricidad, una carga que no toma en cuenta otros servicios públicos básicos como gas y agua.

El estudio, que también hizo comparaciones con otras provincias, señala que el porcentaje de ingresos que deben destinar los jubilados de Mendoza es el más alto del país, superando a zonas con tarifas más bajas.

Un jubilado en Buenos Aires, por ejemplo, asigna aproximadamente un 11,5% a su factura de electricidad, sugiriendo una disparidad que añade más presión sobre los jubilados mendocinos.

EDEMSA COMPARACION FACTURAS NOVIEMBRE 2023 AGOSTO 2025

"Si para este consumo de 500 kilovatios, un jubilado con la mínima prácticamente está gastando el 18% de su haber jubilatorio, evidentemente hay una apropiación de las tarifas de servicios públicos de una parte importante del haber jubilatorio. Si a esto le sumáramos gas natural, agua y saneamiento, y telefonía, estaríamos llegando a un gasto mensual, a una parte del gasto de los jubilados superior al 30-35%". advirtió Busetti.

Jubilados, cada vez más pobres

A medida que los costos de energía y otros servicios aumentan -con incrementos del 2,5% en electricidad y 2,8% en gas en el último mes-, el poder adquisitivo de los jubilados se ve cada vez más erosionado. Bussetti ha destacado que muchos jubilados ahora se enfrentan no solo a la pobreza, sino a la indigencia, con la mayoría de su ingreso destinado a pagar facturas de servicios básicos.

"La energía eléctrica aumentó el 2,5% y el gas natural el 2,8%, mientras que el aumento de la jubilación fue menos del 2%. Todo esto hace que el poder adquisitivo de los jubilados con la mínima sea cada vez menor y podamos decir que aquellos que cobran la mínima hoy ya no están en situación de pobreza, sino que están en situación de indigencia por ingresos", advirtió el representante de Deuco.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio

Embed

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo habilitó al Estado a realizar compras a través de plataformas digitales y marketplaces

La agenda de Javier Milei con empresarios en medio de los debates en el Congreso

Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

En Buenos Aires, Jimena Latorre presentó la estrategia mendocina para impulsar la minería

En Mendoza también será obligatorio detallar lo que se paga de impuestos en tickets y facturas

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Segundo Distrito Electoral

La Cámara de Diputados tratará los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad

Emergencia en Discapacidad: el desesperado pedido de ONG a los diputados nacionales

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.
Entrevista

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza. 
sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Te Puede Interesar

El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Por Cecilia Zabala
Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Por Pablo Segura
Educación lanza una nueva etapa del programa de Incentivos para docentes con IES
Lo que hay que saber

Educación Superior: cómo acceder al Incentivo por Especialización Docente en Mendoza

Por Celeste Funes