Pedro Bussetti en Aconcagua Radio: la tarifa eléctrica presiona cada vez más a las jubilaciones

Pedro Bussetti, representante de Defensa de Usuarios y Consumidores, explicó cómo los gastos energéticos impactan en los haberes de los jubilados.

El impacto del aumento en la tarifa eléctrica en los ingresos de los jubilados se ha convertido en un tema de creciente preocupación en la provincia de Mendoza y en el país, sobre todo para aquellos que perciben un haber jubilatorio mínimo.

En una entrevista en Aconcagua Radio , Pedro Bussetti, representante de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) , explicó cómo los gastos energéticos impactan en los haberes de los jubilados .

Según el análisis presentado por Bussetti, en noviembre de 2023, los jubilados que consumen 150 kilovatios hora al mes destinaban un 2,7% de sus ingresos a pagar la factura de electricidad, provisto por Edemsa.

Pero esta cifra incrementó a un 6% en agosto de 2025, un aumento que refleja la crisis actual de tarifas que enfrentan los jubilados. Para un consumo promedio de 500 kilovatios, el impacto es mayor: un jubilado con ingreso mínimo debe destinar el 17,87% de su haber en electricidad, una carga que no toma en cuenta otros servicios públicos básicos como gas y agua.

El estudio, que también hizo comparaciones con otras provincias, señala que el porcentaje de ingresos que deben destinar los jubilados de Mendoza es el más alto del país, superando a zonas con tarifas más bajas.

Un jubilado en Buenos Aires, por ejemplo, asigna aproximadamente un 11,5% a su factura de electricidad, sugiriendo una disparidad que añade más presión sobre los jubilados mendocinos.

"Si para este consumo de 500 kilovatios, un jubilado con la mínima prácticamente está gastando el 18% de su haber jubilatorio, evidentemente hay una apropiación de las tarifas de servicios públicos de una parte importante del haber jubilatorio. Si a esto le sumáramos gas natural, agua y saneamiento, y telefonía, estaríamos llegando a un gasto mensual, a una parte del gasto de los jubilados superior al 30-35%". advirtió Busetti.

Jubilados, cada vez más pobres

A medida que los costos de energía y otros servicios aumentan -con incrementos del 2,5% en electricidad y 2,8% en gas en el último mes-, el poder adquisitivo de los jubilados se ve cada vez más erosionado. Bussetti ha destacado que muchos jubilados ahora se enfrentan no solo a la pobreza, sino a la indigencia, con la mayoría de su ingreso destinado a pagar facturas de servicios básicos.

"La energía eléctrica aumentó el 2,5% y el gas natural el 2,8%, mientras que el aumento de la jubilación fue menos del 2%. Todo esto hace que el poder adquisitivo de los jubilados con la mínima sea cada vez menor y podamos decir que aquellos que cobran la mínima hoy ya no están en situación de pobreza, sino que están en situación de indigencia por ingresos", advirtió el representante de Deuco.

