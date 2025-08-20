Espacio FUNDAR

Cómo funciona la cuota alimentaria en Argentina ante un embarazo en curso

Matilde Pronotto, desde Espacio FUNDAR, explicó en TVA que la mujer embarazada tiene el derecho a exigir la cuota alimentaria al presunto padre del bebé.

 Luis Calizaya

La cuota alimentaria es un tema frecuente en casos de separación cuando hay hijos menores o un embarazo en curso. Su objetivo es garantizar una crianza justa, tanto en lo económico como en lo familiar. Por eso, resulta fundamental conocer sus aspectos clave y cómo afectan la relación entre la madre embarazada y el posible progenitor en Argentina.

La cuota alimentaria en el embarazo: cómo se aplica y qué obligaciones existen

En una nueva columna de Espacio FUNDAR en TVA, la doctora Matilde Pronotto abrió el debate con una frase clave: “La mujer embarazada puede solicitar la cuota de alimentos al presunto progenitor”. Según explicó, esta medida no solo apunta a proteger al menor por nacer, sino también a resguardar a la mujer durante el embarazo.

Pronotto fundamentó esta figura en dos planos. Por un lado el jurídico, por “la protección de los derechos de personas vulnerables”, y el sociológico, vinculado con “la situación de vulnerabilidad económica” que muchas mujeres atraviesan durante los nueve meses de gestación.

A nivel internacional, recordó que desde el año 2000 la salud materna fue reconocida como “uno de los principios fundamentales que debían ser atendidos e incorporados a la agenda pública de los Estados”.

En el plano socioeconómico, advirtió que, si el presunto progenitor no cumple o es insuficiente con la obligación económica, el Estado puede brindar asistencia adicional. “Hay un programa, el de los ‘1000 días’, que acompaña a la mujer desde el embarazo hasta los 3 años del niño. (...) No solo otorga un monto en dinero, sino también la cobertura de la leche”, explicó.

Mirá la entrevista completa:

Embed - ESPACIO FUNDAR: ALIMENTACIÓN EN MUJERES EMBARAZADAS.

