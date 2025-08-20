Viajar al exterior es más barato para los mendocinos que hacer turismo interno

Con la mira puesta en viajar en el verano: qué prefieren los mendocinos

Con el verano cada vez más cerca, muchos mendocinos ya comienzan a planificar sus ansiadas vacaciones. Con las playas y balnearios como principal preferencia , en los últimos meses comenzó a ponerse en la balanza si es más conveniente recorrer la provincia, viajar por el país o descubrir destinos exóticos por una poca diferencia presupuestaria.

Un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , reveló que el turismo emisivo subió un 39,5%. En el relevamiento, se da cuenta de que la mayoría de los turistas optó por viajar a México y el Caribe , seguidos por Chile, lo que refleja una mayor inclinación hacia destinos cálidos. Por la conveniencia cambiaria, Brasil tuvo un boom de visitantes cuyanos: “El mar es más calentito, la arena más blanca, en algunos casos dorada", indicaron desde una agencia de viajes a este medio .

No obstante, empresas de viajes y servicios, y autoridades provinciales apuestan con gran ímpetu a promocionar Mendoza como marca turística para repuntar en la caída de visitantes y estadías . Asimismo, los diversos y atractivos paisajes autóctonos de Argentina hacen dudar a muchos locales que, finalmente, toman una decisión según el costo final de paquetes de viajes.

Muchos ya piensan en las vacaciones de verano , por lo que Sitio Andino relevó diferentes paquetes de viajes en agencias y páginas de conocidas empresas de turismo . A modo de ejemplo, se calculó el valor de una estadía para dos adultos en un hotel económico , con partida al 5 de diciembre y regreso al 12 del mismo mes a Puerto Iguazú . Con pasajes en avión de ida y vuelta incluidos, la escapada tiene un costo de $633.588 por persona o un total, sin impuestos, de $1.267.176 .

Si se desea, en cambio, una escapada a la localidad vecina de Villa de Merlo, las opciones pueden ser más económicas si se viaja en bus o en auto particular. Si tomamos solo la primera opción, se puede aprovechar a pleno el fin de semana largo de noviembre (desde el viernes 21 hasta el lunes 24) con pasajes de ida desde $34.800 (semi cama) o $40.000 (cama).

Cataratas iguazu_resize Las Cataratas del Iguazú, un destino natural elegido por millones de turistas a lo largo del año. web

En Merlo, un hotel 3 estrellas ronda los $440.000 por 5 noches y el rango de precios puede elevarse hasta $1.400.000 dependiendo de la oferta de servicios y su calificación. Entonces, si se calcula la estadía más económica por cinco noches, más los pasajes de ida y vuelta semi cama para dos adultos, se llega a un total aproximado de $579.200.

Cabe destacar que, en ambos casos, los precios pueden escalar considerablemente o disminuir dependiendo del tipo de estadía, de hotel y su calificación, y si se añaden excursiones o actividades en Parques Nacionales o sitios característicos de cada provincia.

Turismo en Mendoza: escapadas a la alta montaña, Valle de Uco o Villavicencio

En cuanto al turismo local, una empresa de servicios turísticos del centro mendocino ofrece promociones especiales por día a Alta Montaña u otros atractivos imperdibles de la provincia de Mendoza. Una de ellas tiene un valor por persona de $162.000 e incluye transporte desde hoteles céntricos y guía al Cañón del Atuel y bodegas.

San Rafael turismo Cañón del Atuel.jpeg La majestuosidad del Cañón del Atuel atrae una gran cantidad de turistas cada año. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

La propuesta “Valle de Uco”, incluye un recorrido por el Cañón del Atuel, bodegas, y Ruta de Sabores a $194.500 por persona. Si se prefiere pasar el día en Villavicencio, pero conservar las últimas dos opciones, el valor desciende a $160.000 por individuo.

Las imperdibles promociones de viaje a destinos exóticos

Además de los destinos tradicionales elegidos por los mendocinos -como ciudades balnearias de México, América Central o Brasil-, gana terreno lo que las agencias denominan Caribe diferente, con lugares como Aruba, Curazao y Bahamas. Otros viajeros se inclinan por playas más lejanas como Palma de Mallorca, Zanzíbar o Tailandia.

En este sentido, un all inclusive en la agencia de viajes Be Fun a Tailandia, (Bangkok, Phuket e Islas Phi Phi), por 11 noches con 6 destinos, tiene un costo de $2.187.700 por persona. En el paquete se contempla cuatro noches en hotel de playa, una guía acompañante de habla hispana durante el recorrido, entradas a lugares de interés y visitas a lugares icónicos de cada ciudad. A Jamaica, otro destino de "Caribe distinto", un paquete de 7 noches por persona tiene un costo de $2.867.859.

En definitiva, el presupuesto será el que marque una diferencia en la balanza entre viajar por la provincia, Argentina o al exterior aunque las propuestas internacionales ofrecen una relación costo-beneficio más atractiva. Frente a la inestabilidad económica local y la variación constante de precios internos, muchos mendocinos consideran más conveniente invertir en un viaje al exterior, donde la calidad, la diversidad cultural y los servicios incluidos garantizan unas vacaciones completas y memorables.