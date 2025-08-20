Magis TV deja de funcionar en Argentina: ordenan su cierre definitivo

Magis TV fue durante años una de lasplataformas más comentadas del streaming, al ofrecer series, películas y canales de televisión de manera ilegal. Catalogada como una de las principales fuentes de piratería en línea a nivel mundial, la justicia ordenó su cierre definitivo. Desde ahora dejará de estar disponible encelulares y dispositivos Smart TV en Argentina.
El fin de una era: cierre definitivo de Magis TV
Además de ofrecer estrenos de Netflix, Max, Disney+ o Prime Video, Magis TV también recibía a los fanáticos del deporte con la retransmisión de todos los canales deportivos de la región. Sin embargo, al no contar con licencias oficiales, representaba un alto riesgo de exposición y robo de datos personales.
Pese al virus y el malware, Magis TV fue una de las plataformas de streaming más usadas.
Foto: web
El servicio exigía la descarga de una APK externa, lo que facilitaba la entrada de virus y malware en los dispositivos, y posibles bloqueos, fraudes y filtraciones de información bancaria. A pesar de estas amenazas, más de 50 millones de usuarios en la región -principalmente en Argentina- lo utilizaron solo en el último semestre de 2025.
Ahora, la Justicia argentina ordenó a Google desinstalar la aplicación de todos los dispositivos Android con IP local, incluso en aquellos casos donde la APK se había instalado manualmente. En el marco de la “Operación 404”, ya se bloquearon más de 70 sitios vinculados a Magis TV y se realizaron medidas judiciales y policiales que incluyeron arrestos de personas ligadas a la piratería en línea y la distribución ilegal de contenido audiovisual.
Otro golpe a la piratería en Argentina: detuvieron al creador de "Al Ángulo TV"
La Justicia argentina asestó un nuevo golpe a la piratería audiovisual en la región al detener en Paraná, Entre Ríos, al presunto creador del sitio ilegal “Al Ángulo TV”, conocido en redes como Shishi. La plataforma retransmitía de forma clandestina partidos de fútbol nacionales e internacionales, además de eventos deportivos de gran escala como la Fórmula 1.
El operativo se llevó a cabo tras un allanamiento en su domicilio, donde se incautaron computadoras, celulares y equipos tecnológicos con los que operaba su laboratorio clandestino.
piratería en línea - Al ángulo TV
El acusado se apoda "Shishi" y goza de popularidad en las redes sociales.
Foto: NA
La investigación fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) en conjunto con LALIGA de España, quienes denunciaron el caso. Según la pesquisa, “Al Ángulo TV” funcionaba con 14 dominios espejo para replicar contenido robado y recaudaba dinero mediante billeteras virtuales y criptomonedas, también confiscadas.
El acusado, con fuerte presencia en redes sociales y transmisiones en vivo, llegó a sumar más de 100.000 seguidores en la plataforma X.