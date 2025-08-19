Justicia internacional

Qué dice el nuevo fallo por la causa YPF que beneficia a la Argentina

La Argentina consiguió otro fallo a su favor en la causa YPF, en este caso, por parte de la Justicia irlandesa.

Un nuevo fallo por la causa YPF beneficia a la Argentina.

Un nuevo fallo por la causa YPF beneficia a la Argentina.

Por Sitio Andino Política

La Justicia de Irlanda falló a favor de la Argentina y rechazó el pago de los US$16.000 millones solicitado por los demandantes Petersen y Eton Park en el caso de la expropiación de la petrolera YPF, según informó la Procuración del Tesoro de la Nación. En septiembre, el país deberá deberá presentar un nuevo escrito para defenderse.

La decisión hizo referencia al fallo que había tomado la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde condenó a la República a pagar ese monto de dinero, más intereses, a las empresas que buscaban el "reconocimiento y ejecución" de la sentencia dictada por la corte neoyorquina.

“Tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, indicó el comunicado de la Nación.

“Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales”, aseguró el organismo a cargo de Santiago María Castro Videla. Sobre el final, agregó que la decisión irlandesa “confirma la solidez de la defensa técnica desplegada”, así como el “compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”.

Fallos a favor de la Argentina en la causa YPF

La primera noticia a favor del país se conoció el viernes pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, en el juicio por la estatización del 51% de YPF.

Esta decisión se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente, presentada por la Argentina.

El próximo 25 de septiembre, la República tendrá que presentar su primer escrito para defenderse de la orden de Preska, en referencia al trámite de la apelación sobre la entrega de dichas acciones, mientras que el 27 de octubre se realizará la audiencia oral en la que el Gobierno Nacional tendrá que argumentar en contra del fallo original de primera instancia. Fuente: NA.

