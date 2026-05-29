YPF canceló la venta de YPF Agro y reorganizará la unidad agropecuaria

La petrolera estatal YPF decidió cancelar el proceso de venta parcial de su división agropecuaria ( YPF Agro ) y mantener la unidad dentro de la estructura corporativa del grupo. La decisión, confirmada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , pone fin a una iniciativa que había sido anunciada a mediados de 2025 y que contemplaba la incorporación de un socio estratégico privado con el 50% del capital de YPF Agro .

El proceso licitatorio, que contó con el asesoramiento de F&G Finanzas & Gestión y Rabobank , recibió una única oferta que no satisfizo las expectativas económicas ni estratégicas de la empresa.

" YPF Agro no se vende ", afirmó Marín en declaraciones al streaming La Capital + , dejando en claro que la petrolera estatal optará en cambio por una reorganización profunda de la unidad, con foco en la especialización de su conducción y la mejora de sus resultados operativos.

El esquema original, tal como había sido presentado por la dirección de YPF , preveía la creación de una nueva sociedad en la que la petrolera retendría el 50% del capital y la marca, mientras un actor privado asumiría la operación comercial del negocio agropecuario. La lógica detrás de la propuesta era permitir que YPF concentrara sus recursos e inversiones en el desarrollo energético, en particular en Vaca Muerta , considerado uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más significativos del mundo.

"Nosotros queremos explotar Vaca Muerta y concentrarnos en el core energético", explicó Marín. En ese sentido, la venta parcial de YPF Agro se inscribía en una estrategia más amplia de reordenamiento del portafolio corporativo que incluyó, entre otras operaciones, la venta del 50% que YPF poseía en Profertil (empresa productora de fertilizantes) a fines de 2025, transacción que se concretó por aproximadamente 600 millones de dólares y dejó la compañía bajo el control de Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas.

Sin embargo, el proceso para YPF Agro no siguió el mismo camino. La licitación privada convocó a distintos jugadores del sector agropecuario, tanto locales como internacionales, con perfil en comercialización de granos, financiamiento y provisión de insumos. El resultado fue un fracaso: una sola oferta que fue evaluada como insuficiente por la empresa. El episodio expuso, además, las restricciones del contexto de inversión para operaciones de este tipo en el país, en consonancia con los datos duros que muestran cómo la inversión extranjera y local parece estar en un estado de parálisis y retracción importante.

image YPF Agro, quedará bajo la orbita de la petrolera estatal con un nuevo modelo y relanzamiento

Peso fuerte en el agro argentino

YPF Agro opera como canal de comercialización entre la petrolera y el sector agropecuario a través de la venta de combustibles, fertilizantes e insumos, y de un sistema de canje de granos ampliamente utilizado por productores rurales de todo el país. Mediante ese mecanismo, los productores cancelan sus compras de combustibles o insumos con entrega de granos, lo que asegura flujo de ventas para YPF y ofrece a los productores una herramienta de financiamiento y cobertura.

La unidad cuenta con una red de aproximadamente 140 distribuidores y más de 100 puntos de presencia territorial (una docena de ellos en Mendoza), y participa en la originación y comercialización de varios millones de toneladas de granos por campaña.

Marín reconoció que el sistema "tiene que seguir funcionando y funciona muy bien", aunque admitió que la división presentaba dificultades para generar valor diferencial dentro del grupo y apuntó a un problema de gestión: la unidad había sido administrada con criterios propios del negocio energético, sin la mirada especializada que requiere el agronegocio. "A veces se perdían de vista los objetivos mínimos. Entonces pensé siempre que tenía que ser alguien que conozca de agro", señaló el ejecutivo.

image Horacio Marín confirmó que finalmente YPF Agro no se vende y será relanzada dentro de la estructura de la petrolera estatal.

YPF Full como referencia

Para la transformación que se propone, la compañía tomará como referencia el proceso aplicado en YPF Full, su red de tiendas de conveniencia. En ese caso, la conducción pasó de perfiles técnicos vinculados al negocio petrolero a especialistas en comercialización y marketing, con resultados favorables en términos de desempeño y posicionamiento.

"En vez de tener ingenieros químicos manejando el marketing, pusimos gente de marketing. Dimos vuelta la compañía y acá vamos a hacer lo mismo con YPF Agro", afirmó Marín.

El rediseño contempla una conducción independiente con profesionales provenientes del sector agroindustrial, mayor autonomía operativa respecto del resto de la estructura de YPF, mejoras en calidad de servicio, ajustes en procesos logísticos y una oferta de productos y herramientas financieras más alineada con las necesidades del productor. El objetivo es que YPF Agro opere como una unidad con foco exclusivo en el campo, integrada al grupo pero regida por criterios de gestión propios del agronegocio.

En ese marco, diversas fuentes del mercado indicaron que la empresa prepara un relanzamiento de la unidad en la próxima edición de Agroactiva, prevista para junio en Armstrong, provincia de Santa Fe.