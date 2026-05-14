14 de mayo de 2026
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Horacio Marin

YPF confirmó nuevas perforaciones en la Vaca Muerta mendocina y acelera inversiones

Horacio Marín aseguró que la compañía avanzará con nuevos pozos en el sur de Mendoza para profundizar el desarrollo de shale oil en la formación Vaca Muerta.

Horacio Marín confirmó inversiones de YPF en la Vaca Muerta mendocina y habló del potencial exportador

Horacio Marín confirmó inversiones de YPF en la Vaca Muerta mendocina y habló del potencial exportador

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó este jueves que la compañía avanzará con inversiones en la zona mendocina de Vaca Muerta y destacó el potencial que tiene la provincia dentro del desarrollo energético argentino de los próximos años.

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El ejecutivo remarcó además que la empresa atraviesa una etapa de fuerte expansión tanto en hidrocarburos como en energías renovables, y sostuvo que Mendoza forma parte de esa estrategia de crecimiento.

Horacio Marin, presidente y CEO de YPF. Parque solar El Quemado

Mendoza busca consolidarse en Vaca Muerta

La confirmación de inversiones en la porción mendocina de Vaca Muerta aparece en un momento donde la provincia intenta reposicionarse dentro del desarrollo no convencional argentino, históricamente concentrado en Neuquén.

En ese marco, YPF avanzará con nuevas perforaciones en el sur mendocino para profundizar la exploración y el desarrollo de shale oil en la formación. La compañía ya tiene comprometidos dos pozos y sumará un tercero para ampliar el conocimiento geológico del reservorio y acelerar la evaluación del potencial productivo de la zona.

La expectativa oficial es que el desarrollo de Vaca Muerta del lado mendocino permita recuperar producción, generar empleo y sumar exportaciones vinculadas al petróleo y gas no convencional.

El avance sobre la Vaca Muerta mendocina forma parte de esa estrategia y aparece como uno de los principales desafíos productivos de la provincia para los próximos años.

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