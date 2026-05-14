YPF confirmó nuevas perforaciones en la Vaca Muerta mendocina y acelera inversiones

Horacio Marín confirmó inversiones de YPF en la Vaca Muerta mendocina y habló del potencial exportador

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , confirmó este jueves que la compañía avanzará con inversiones en la zona mendocina de Vaca Muerta y destacó el potencial que tiene la provincia dentro del desarrollo energético argentino de los próximos años.

Las declaraciones fueron realizadas en la provincia de Mendoza, en el marco de la inauguración del Parque Solar El Quemado , donde el titular de YPF vinculó el crecimiento de la producción energética con el objetivo de incrementar las exportaciones nacionales.

El CEO de YPF en la inauguración de El Quemado: "Es increíble ver lo que se puede hacer con gestión y ejecución"

El ejecutivo remarcó además que la empresa atraviesa una etapa de fuerte expansión tanto en hidrocarburos como en energías renovables , y sostuvo que Mendoza forma parte de esa estrategia de crecimiento.

Mendoza busca consolidarse en Vaca Muerta

La confirmación de inversiones en la porción mendocina de Vaca Muerta aparece en un momento donde la provincia intenta reposicionarse dentro del desarrollo no convencional argentino, históricamente concentrado en Neuquén.

En ese marco, YPF avanzará con nuevas perforaciones en el sur mendocino para profundizar la exploración y el desarrollo de shale oil en la formación. La compañía ya tiene comprometidos dos pozos y sumará un tercero para ampliar el conocimiento geológico del reservorio y acelerar la evaluación del potencial productivo de la zona.

La expectativa oficial es que el desarrollo de Vaca Muerta del lado mendocino permita recuperar producción, generar empleo y sumar exportaciones vinculadas al petróleo y gas no convencional.

El avance sobre la Vaca Muerta mendocina forma parte de esa estrategia y aparece como uno de los principales desafíos productivos de la provincia para los próximos años.