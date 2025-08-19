Decathlon vuelve a la Argentina tras 20 años y confirmó la fecha de apertura de su primera tienda

La cadena deportiva francesa Decathlon regresa al mercado nacional después de dos décadas. Su retorno a la Argentina genera gran expectativa entre quienes buscan variedad y calidad en indumentaria deportiva, ya que se trata de una empresa especializada en la comercialización de prendas y accesorios para disciplinas como natación, ciclismo, yoga, entrenamiento funcional, entre muchas otras.

La firma de origen europeo desembarcó por primera vez en Argentina durante la década de los 90, pero se vio obligada a cerrar sus puertas en el año 2000 , como consecuencia de la crisis económica de aquel entonces. Sin embargo, hoy vuelva al país y, según informaron voceros oficiales, el primer local de Decathlon reabrirá el 26 de septiembre de 2025.

Justicia internacional Qué dice el nuevo fallo por la causa YPF que beneficia a la Argentina

La primera tienda estará ubicada en el shopping Soleil de San Isidro , en la zona norte del conurbano bonaerense. Contará con una superficie total de 3.600 metros cuadrados, de los cuales 2.200 estarán destinados exclusivamente a la venta. Esto la convierte en una de las tiendas más grandes del país dentro de su rubro.

Desde la compañía explicaron que su objetivo es democratizar el acceso al deporte: “La misión de Decathlon es hacer accesible el deporte al mayor número de personas, y este nuevo local forma parte de ese compromiso”.

Decathlon abrirá su primera tienda en Buenos Aires y se espera una expansión paulatina en el resto del país.

Cómo será el modelo de atención de Decathlon

En esta nueva etapa, la atención será bajo un formato híbrido, que combinará venta física, comercio electrónico y la opción de retiro en tienda para las compras realizadas online. Además, el local contará con pantallas interactivas, zonas de prueba y asesoramiento personalizado.

La tienda ofrecerá productos para más de 70 disciplinas deportivas y estará orientada tanto a deportistas como a cualquier persona interesada en acceder a ropa y artículos especializados.

Cuándo llega Decathlon a la provincia de Mendoza

Según informaron medios nacionales, la empresa francesa planea expandirse por todo el país entre fines de 2025 y el transcurso de 2026, completando su cronograma de aperturas.

En este contexto, se espera que las próximas ciudades en incorporarse al mapa de Decathlon sean Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Tucumán y también la provincia de Mendoza. No obstante, habrá que esperar los próximos anuncios oficiales para confirmar su llegada al territorio mendocino.

De esta manera, el regreso de la compañía refleja un escenario de mayor flexibilización y apertura del comercio, lo que permite que marcas internacionales retornen al país, como sucedió anteriormente con la posibilidad de realizar compras online en Falabella/ Fuente: La 100 e Infobae