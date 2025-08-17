Empleo

Trabajo en Argentina: la mitad sueña con el formato híbrido, pero 8 de cada 10 sigue en la oficina

El home office quedó en segundo plano en Argentina: más de la mitad lo elige, pero pocos pueden acceder a esa modalidad de trabajo.

Trabajo en Argentina: la mitad sueña con el formato híbrido, pero 8 de cada 10 sigue en la oficina

Trabajo en Argentina: la mitad sueña con el formato híbrido, pero 8 de cada 10 sigue en la oficina

 Por Celeste Funes

Un estudio expuso la distancia entre lo que quieren los argentinos y lo que ocurre en la práctica: mientras el 51% sueña con un modelo híbrido que combine días de oficina y home office, el 83% trabaja de manera totalmente presencial.

Formato híbrido vs. presencial: qué ocurre en Argentina y países vecinos

El nuevo informe de Randstad reveló que la comparación regional evidencia diferencias claras. En Chile, el 63% de los trabajadores optaría por un esquema híbrido; en Uruguay, lo haría el 60%; y en Argentina, el 51%. A pesar de estas preferencias, la proporción de argentinos que elegiría trabajar en modalidad presencial plena (41%) es mucho más alta que la registrada en Chile (20%) y Uruguay (31%). En contraste, el teletrabajo full remoto sigue siendo minoritario: apenas un 8% en Argentina y Uruguay, y un 17% en Chile.

Lee además
Once emprendimientos recibieron impulso del Gobierno de Mendoza para crecer y consolidarse
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Once emprendimientos recibieron impulso del Gobierno de Mendoza para crecer y consolidarse
Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación
EN EL DÍA DE SAN CAYETANO

Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, explicó que “masivo forzado por la pandemia en todo el mundo mostró que el trabajo remoto sí funciona, por lo que en gran medida llegó para quedarse, ya sea con esquemas 100% a distancia o con formatos híbridos que combinan días en la oficina y días de home office”.

trabajo en casa, teletrabajo - 463393

El impacto de la pandemia en el trabajo

En rigor, el especialista en Transformación Digital y Organizacional y director de LinkUp Latam, Fernando Podestá, explicó en esta nota a Sitio Andino que las empresas que no ofrezcan, al menos, una modalidad híbrida “no tendrán posibilidad o se les dificultará conseguir candidatos”. En sintonía con las estimaciones de Randstad, un informe elaborado por la compañía estadounidense WeWork y la consultora Michael Page indica que para el 82% de los argentinos encuestados el modelo de trabajo híbrido tiene “un impacto significativo en la calidad de vida”, mientras un 65% “se siente más productivo desde que trabaja de esta forma”.

Ávila, por su parte, agregó que “para algunos, trabajar desde casa algunos días es un aspecto no negociable, mientras que para otros, la expectativa de mayor flexibilidad influye cada vez más en la elección de proyectos y en las decisiones de carrera, como parte de la búsqueda de un equilibrio entre vida laboral y personal”.

“Hay una reflexión de las personas en cuanto al equilibrio entre vida personal y trabajo que hace que opten por priorizar la primera. Eso es lo que nos dejó la pandemia: que la vida personal importa”, coincidió Podestá en aquella ocasión.

trabajo en oficina - 498159

En cuanto al esquema híbrido favorito, el 62% de los argentinos se inclinaría por trabajar dos días remoto y tres presencial. Esta misma preferencia se observa en el 55% de los uruguayos y el 41% de los chilenos. Por su parte, un formato con tres días remoto y dos en oficina sería la opción elegida por el 33% de los trabajadores en Chile, el 30% en Uruguay y el 20% en Argentina. Finalmente, el esquema más flexible (cuatro días remoto y uno presencial) es más popular en Chile (26%), mientras que en Argentina (16%) y Uruguay (15%) pierde fuerza.

Expectativas vs. realidad

Aunque la mitad de los trabajadores argentinos expresa que preferiría un esquema híbrido, los datos muestran que el 83% permanece en la oficina a tiempo completo. Solo un 13% cuenta con un modelo mixto y apenas un 5% trabaja en modalidad remota. En comparación, Uruguay registra un 19% de híbridos y Chile un 26%.

Según Ávila, “los datos de evolución indican que el teletrabajo a tiempo completo se estabilizó en Argentina, mientras que el modelo híbrido empieza a retroceder, dando paso a un regreso paulatino a la presencialidad. El desafío de las organizaciones es lograr que los espacios físicos recuperen atractivo, refuercen el sentido de pertenencia y promuevan el bienestar de los equipos”. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

Cómo será la nueva tabla de incapacidades laborales que el Gobierno implementará desde 2026

En un año, Defensa del Consumidor devolvió $780 millones a mendocinos afectados por incumplimientos

Cambios en el consumo: la crisis impacta en el bolsillo de 8 de cada 10 argentinos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 17 de agosto de 2025

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Educación: más años en la escuela, pero caemos en la tabla, el desafío educativo de la Argentina

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

LO QUE SE LEE AHORA
Precios, consumo y exportaciones: La tormenta perfecta del vino argentino.
Vitivinicultura

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Las Más Leídas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios
COMERCIO ELECTRÓNICO

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Te Puede Interesar

José de San Martín padre tambien del vino cuyano (Imagen trabajada con IA)
San Martín viticultor

José de San Martín, Padre de la Patria y del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
La historia de los icónicos lugares de Mendoza ligados a José de San Martín: un recorrido imperdible
Te va a encantar

La historia de los icónicos lugares de Mendoza ligados a José de San Martín: un recorrido imperdible

Por Juan Pablo Strappazzon
Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala