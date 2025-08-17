En un año, Defensa del Consumidor devolvió $780 millones a mendocinos afectados por incumplimientos

La Defensa del Consumidor de Mendoza alcanzó resultados históricos: en un año recuperó $780 millones y resolvió el 80% de las denuncias por acuerdos entre las partes. El modelo de conciliación permitió agilizar los plazos y garantizar soluciones efectivas para miles de mendocinos.

Durante el primer semestre de 2025, se tramitaron 1.460 expedientes en la Dirección Provincial, de un total de 3.792 denuncias recibidas en las oficinas municipales. De ellas, un 62% se resolvió en la primera instancia de conciliación realizada en los municipios, mientras que el 38% restante requirió intervención provincial.

En esta segunda instancia, también la mitad de los reclamos se solucionó mediante acuerdos entre las partes , lo que permitió evitar procesos largos y costosos. En total, 8 de cada 10 denuncias presentadas en el sistema se cerraron con éxito sin necesidad de sanciones.

Uno de los logros destacados fue la fuerte reducción de reclamos contra SADAIC por cobros indebidos en eventos privados. De más de 100 casos en diciembre, se pasó a menos de 10 en los últimos meses. Esta mejora fue posible gracias a una estrategia integral que incluyó denuncias penales, sanciones a salones de eventos y campañas de información en redes sociales .

Guaymallén, Capital y Godoy Cruz concentran más de la mitad de los reclamos

En cuanto a la distribución territorial, Guaymallén, Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz concentran más del 50% de las denuncias registradas, reflejando la intensa tarea de atención al público y de gestión que desarrollan sus oficinas municipales.

Con un sistema que prioriza la conciliación, la prevención y la protección de derechos, Mendoza consolida su política de defensa del consumidor, garantizando soluciones ágiles y efectivas para los ciudadanos.

El director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, destacó: “El mercado de consumo cambia y se vuelve más dinámico, por eso dar respuestas efectivas es un desafío mayor”. Además, subrayó que recuperar cifras récord para los mendocinos y resolver la mayoría de reclamos en conciliación “es un aliciente para seguir simplificando y agilizando la protección al consumidor en Mendoza”. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.