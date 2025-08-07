EN EL DÍA DE SAN CAYETANO

Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación

Un informe reveló que los salarios no logran superar la inflación y las familias argentinas sufren una pérdida real del poder adquisitivo. Los detalles.

Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación

Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación

Por Sitio Andino Economía

En el Día de San Cayetano, santo patrono de la paz, el pan y el trabajo, vecinos de la provincia de Mendoza pidieron por mejoras en sus condiciones laborales y económicas. En el marco de la fecha, la consultora Synopsis publicó un informe que reveló que la mayoría de los acuerdos salariales quedaron por debajo de la inflación.

Los bajos salarios impactan de manera significativa en la calidad de vida de las familias argentinas y van a contramano del discurso oficial. De acuerdo a Synopsis, los sindicatos -con excepción del SMATA- tuvieron recomposiciones a la baja en términos de salarios reales.

Lee además
CABA sigue con la inflación en alza: de cuánto fue en julio y cómo impactó en cada rubro
DATOS OFICIALES

CABA sigue con la inflación en alza: de cuánto fue en julio y cómo impactó en cada rubro
el indec renueva el ipc y asi cambiara la medicion de la inflacion en argentina
Estadisticas

El INDEC renueva el IPC y así cambiará la medición de la inflación en Argentina

Esta situación también se explica en el freno que realizó el Gobierno nacional a las homologaciones de paritarias que no estuvieran alineadas a una pauta de inflación de 1% mensual. Tal es el caso de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que cerró su paritaria con ajustes de 1% mensual hasta fin de año, junto a sumas no remunerativas a modo de compensación.

Fuerte caída del salario en el primer trimestre del 2025

Evitar que los aumentos salariales validen subas de precios es una de las estrategias que el gobierno está implementando para intentar contener la inflación. En este marco, el estudio de Synopsis muestra que, entre los 12 principales sindicatos, sólo SMATA logró superar la inflación por 2,4 puntos.

image
Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación

Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación

Por su parte, los bancarios consiguieron mantener el poder adquisitivo al vincular sus remuneraciones directamente con la evolución de los precios.

Según el trabajo de la consultora, la mayor caída salarial la sufrieron los ferroviarios, con una pérdida superior a los 10 puntos. A continuación, se ubican los encargados de edificios, con una caída de 8,2 puntos. Con disminuciones menores aparecen: UPCN (-6%), Sanidad (-5,7%), Alimentación (-4,7%), Camioneros (-4,6%), Construcción (-4,2%), UOM (-4,1%) y Estacioneros (-0,2%).

Hace dos semanas, el INDEC publicó los datos salariales correspondientes a los primeros cinco meses del año, donde se observó que los salarios privados registrados perdieron 1,5 puntos frente a la inflación. En ese período, la variación salarial fue del 11,8%, mientras que la suba de precios alcanzó el 13,6%/ Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Del peso al Argentum: una propuesta en el Congreso revive viejos debates sobre la moneda

YPF profundiza su estrategia en Vaca Muerta

Con 70% de apoyo, concluyó la etapa presencial de la audiencia de PSJ Cobre Mendocino

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025

Se extiende la inscripción al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2025

Las fintech siguen avanzando sobre los bancos en el mercado local

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en agosto 2025

Accenture desembarca en la provincia de Mendoza con una apuesta por el talento local y el desarrollo federal

LO QUE SE LEE AHORA
Becas Progresar: cómo acceder, requisitos y fecha límite de inscripción
Importante

Becas Progresar: cómo acceder, requisitos y fecha límite de inscripción

Las Más Leídas

Qué número es San Cayetano en la Quiniela
Curiosidad

Qué número es San Cayetano en la Quiniela

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados
Congreso nacional

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

Una ciclista murió atropellada por una camioneta en Luján de Cuyo
Tragedia

Una ciclista murió atropellada por una camioneta en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

YPF profundiza su estrategia en Vaca Muerta.
Inversiones y energía

YPF profundiza su estrategia en Vaca Muerta

Por Marcelo López Álvarez
Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Videos

Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Por Sitio Andino Política
La propuesta de Cornejo para juzgar más rápido a delincuentes en Mendoza
Reforma judicial

La propuesta de Cornejo para juzgar más rápido a delincuentes en Mendoza

Por Sitio Andino Política