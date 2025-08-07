Las fintech siguen avanzando sobre los bancos en el mercado local

El mundo de las fintech y los bancos en la Argentina continúa en plena ebullición. Ahora Cocos Capital , que en apenas cuatro años superó el millón de usuarios , anunció la adquisición del Banco Voii por 20 millones de dólares en efectivo . La operación, que todavía requiere la aprobación del Banco Central (BCRA) , marca un salto estratégico para una compañía que nunca dependió de inversores externos y ahora se abre camino en la banca regulada y de servicios financieros en el mercado local .

La decisión, según remarcan los cofundadores Nicolás Mindlin (hijo de Marcelo Mindlin , dueño de Pampa Energía y empresario cercano al Gobierno ) y Ariel Sbdar (reconocido especialista de mercados , particularmente activo en las redes sociales en apoyo al Gobierno ), no responde a una reacción frente a competidores como Ualá o Mercado Pago , sino a una visión de largo plazo .

Mientras Ualá adquirió Wilobank en 2022 y Mercado Pago gestiona su licencia , Cocos apuesta por un modelo autosustentable , según informan en el comunicado oficial.

Con esta operación, la fintech busca consolidar una plataforma robusta, rentable y más completa , incorporando servicios que hasta ahora no podía ofrecer por su condición de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) .

Fintech: Qué cambia con la licencia bancaria

Hasta el momento, Cocos estaba limitada en su oferta de productos. Con la licencia del Banco Voii, podrá habilitar cuentas remuneradas, plazos fijos, cajas de ahorro y líneas de crédito más amplias, siempre bajo supervisión del BCRA.

El CEO Ariel Sbdar destacó que el marco regulatorio “agrega valor, brinda una capa de protección a los ahorros y genera confianza en un país con historial de crisis financieras”.

Banco Voii: una entidad pequeña ¿con potencial?

El Banco Voii, con una sola sucursal y menos de 400 cuentas, ocupa el puesto 60 entre 74 entidades medidas por el BCRA según activos. Su origen se remonta a 2014, cuando un grupo de inversores liderados por Walter Grenón adquirió el viejo MBA Lazard Banco de Inversiones.

Su estructura compacta y ágil lo convierte en la adquisición ideal, a un precio razonable, para una fintech que busca escalar rápido.

El crecimiento acelerado de Cocos Capital

En los últimos doce meses, Cocos Capital pasó de administrar 10 millones de dólares en fondos comunes de inversión a superar los 800 millones. La fintech destaca que lo hizo sin capital externo, incorporando soluciones como Pix para el mercado brasileño y una tarjeta MasterCard internacional que permite operar en dólares sin recargos impositivos.

La compañía también ofrece operaciones en bonos, acciones y fondos en dólares y pesos, con una experiencia 100% digital, segura y ágil.

Cocos asegura que su objetivo es acercar el sistema financiero a más personas. Mindlin y Sbdar insisten en que la banca tradicional ha dejado fuera a millones de argentinos.

Los objetivos para 2025 incluyen duplicar el patrimonio administrado, impulsar la educación financiera y lanzar nuevos fondos para pequeños ahorristas.

Con la compra de Voii, la fintech podrá competir de igual a igual con los principales bancos y ampliar el acceso a productos de inversión y ahorro.

Una tendencia irreversible en el sistema financiero

La compra de un banco por parte de una fintech confirma que la frontera entre bancos y empresas tecnológicas es cada vez más difusa.

En un contexto donde la innovación y la eficiencia son claves, Cocos Capital se posiciona como un actor relevante que busca liderar la transformación estructural del sistema financiero argentino.