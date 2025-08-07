Becas Progresar: cómo acceder, requisitos y fecha límite de inscripción

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó a través de sus medios oficiales toda la información sobre el programa Progresar de agosto . En esta nota, te contamos en detalle cuáles son los requisitos para acceder al beneficio y hasta cuándo está abierta la inscripción .

El programa Progresar , anteriormente conocido como Becas Progresar , es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional .

En agosto , todos los titulares del programa reciben un pago de $35.000 , aunque solo se acreditó el 80% del monto ( $28.000 ). El 20% restante se retiene y se habilita para su cobro a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Cómo acceder a las Becas Progresar 2025

Para completar la inscripción a las Becas Progresar 2025, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un usuario activo en la app Mi Argentina (argentina.gob.ar/miargentina).

(argentina.gob.ar/miargentina). Contar con un CBU o CVU propio para poder recibir el pago del beneficio.

para poder recibir el pago del beneficio. Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base de datos de ANSES.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2025

Con la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $322.000, el ingreso máximo permitido para el estudiante y su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres SMVM, es decir, $966.000.

A continuación, te detallamos los demás requisitos obligatorios que deben cumplirse según el tipo de programa:

Progresar Superior

Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.

Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.

No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.

Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).

Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.

Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.

Presentar el avance académico requerido.

Tener el esquema de vacunación actualizado.

Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.

El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

Tener entre 16 y 24 años y residencia legal en el país de al menos dos años.

El ingreso familiar debe ubicarse por debajo de tres SMVM (con excepciones en caso de discapacidad).

Ser alumno regular y demostrar progreso académico.

Contar con el esquema de vacunación correspondiente o en curso.

Participar en los cursos de orientación vocacional y laboral que el programa exige para acceder al total del beneficio.

La inscripción estará habilitada del 4 de agosto al 1 de septiembre para la línea de Finalización de la Educación Obligatoria. En el caso de Educación Superior y Progresar Enfermería, el plazo será del 18 de agosto al 5 de septiembre. Para Progresar Trabajo, la convocatoria se extenderá hasta el 30 de noviembre.