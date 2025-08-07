Becas Progresar: cómo acceder, requisitos y fecha límite de inscripción

Importante

Progresar es un programa de Anses que ayuda a jóvenes a terminar sus estudios y avanzar en su formación. Conocé los requisitos y hasta cuándo inscribirte.

Por Sitio Andino Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó a través de sus medios oficiales toda la información sobre el programa Progresar de agosto. En esta nota, te contamos en detalle cuáles son los requisitos para acceder al beneficio y hasta cuándo está abierta la inscripción.

Becas Progresar.jpg
Toda la información sobre las Becas Progresar en agosto

El programa Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

En agosto, todos los titulares del programa reciben un pago de $35.000, aunque solo se acreditó el 80% del monto ($28.000). El 20% restante se retiene y se habilita para su cobro a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Cómo acceder a las Becas Progresar 2025

Para completar la inscripción a las Becas Progresar 2025, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener un usuario activo en la app Mi Argentina (argentina.gob.ar/miargentina).
  • Contar con un CBU o CVU propio para poder recibir el pago del beneficio.
  • Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base de datos de ANSES.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2025

Con la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $322.000, el ingreso máximo permitido para el estudiante y su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres SMVM, es decir, $966.000.

A continuación, te detallamos los demás requisitos obligatorios que deben cumplirse según el tipo de programa:

Progresar Superior

  • Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.
  • Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.
  • No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.
  • Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).
  • Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.
  • Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.
  • Presentar el avance académico requerido.
  • Tener el esquema de vacunación actualizado.
  • Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

  • Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.
  • Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.
  • El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

  • Tener entre 16 y 24 años y residencia legal en el país de al menos dos años.
  • El ingreso familiar debe ubicarse por debajo de tres SMVM (con excepciones en caso de discapacidad).
  • Ser alumno regular y demostrar progreso académico.
  • Contar con el esquema de vacunación correspondiente o en curso.
  • Participar en los cursos de orientación vocacional y laboral que el programa exige para acceder al total del beneficio.

La inscripción estará habilitada del 4 de agosto al 1 de septiembre para la línea de Finalización de la Educación Obligatoria. En el caso de Educación Superior y Progresar Enfermería, el plazo será del 18 de agosto al 5 de septiembre. Para Progresar Trabajo, la convocatoria se extenderá hasta el 30 de noviembre. / Clarín y rionegro

