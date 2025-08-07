Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en agosto 2025

A tener en cuenta

El Complemento Leche del Plan 1000 días, es un beneficio de Anses para titulares de la AUH y Asignación por Embarazo. Mirá de cuánto es el monto en agosto.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. En esta nota, te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de agosto.

Según la información de Anses, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a asegurar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

A través de su sitio web, el organismo descentralizado confirmó un aumento del 1,62%, mismo porcentaje que subió la AUH. Este ajuste se aplicó conforme a la movilidad basada en la inflación publicada por el INDEC.

Con esta actualización, el nuevo monto para agosto es de $42.594. En general, este beneficio se paga en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es importante tener en cuenta que el cronograma de pagos se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 25 de agosto

Si querés consultar el calendario de pagos completo de agosto, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí. / econoblog

