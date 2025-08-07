El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. En esta nota, te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de agosto.
niña tomando leche
Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en agosto 2025
Según la información de Anses, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a asegurar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.
A través de su sitio web, el organismo descentralizado confirmó un aumento del 1,62%, mismo porcentaje que subió la AUH. Este ajuste se aplicó conforme a la movilidad basada en la inflación publicada por el INDEC.
Con esta actualización, el nuevo monto para agosto es de $42.594. En general, este beneficio se paga en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es importante tener en cuenta que el cronograma de pagos se organiza según la terminación del número de documento.
