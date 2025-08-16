COMERCIO ELECTRÓNICO

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

Entre las plataformas chinas de compras online, una vuelve a ganar terreno. Conocé cuál es y qué la hace competir con las más elegidas.

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

AliExpress es otra plataforma china que busca atraer a clientes con sus precios bajos y un catálogo amplio.Su estrategia combina una oferta variada, promociones permanentes y una mejora en los plazos de entrega, uno de los puntos más criticados en el pasado.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto de 2025
estatales de festejo: banco nacion comienza a pagar intereses en cuentas sueldo
Beneficio a los salarios

Estatales de festejo: Banco Nación comienza a pagar intereses en cuentas sueldo

Qué se puede comprar en la plataforma AliExpress

AliExpress ofrece un catálogo extenso con productos de distintos rubros, entre ellos:

  • Moda y accesorios;
  • Tecnología y gadgets;
  • Artículos para el hogar;
  • Belleza y cuidado personal

Con esta propuesta, busca competir directamente con otras plataformas chinas, ofreciendo envíos más rápidos y precios accesibles como elementos diferenciales.

compra online
Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

Qué ventajas tiene comprar en AliExpress

La plataforma vuelve a destacarse por algunos puntos clave:

  • Precios más bajos que sus principales competidores;
  • Envíos directos a Argentina, con tiempos estimados de entre 10 y 20 días;
  • Promociones, descuentos y cupones disponibles de forma constante;
  • Catálogo amplio con miles de productos;
  • Diversidad de métodos de pago: tarjetas, billeteras virtuales y cuotas

Cómo comprar en AliExpress

Los pasos a seguir para poder comprar en esta tienda virtual son los siguientes:

  • Descargar la aplicación de AliExpress o ingresar a su página web oficial.
  • Crear una cuenta y seleccionar Argentina como país de destino.
  • Elegir el producto deseado y verificar el tiempo estimado de envío.
  • Seleccionar el método de pago (tarjeta, billetera virtual o cuotas).
  • Confirmar la compra y hacer el seguimiento del pedido desde la app.

Con esta nueva estrategia, AliExpress busca volver a competir de forma directa con Shein y Temu, apelando a su trayectoria, variedad de productos y precios competitivos/ Fuente: El Cronista

Temas
Seguí leyendo

Más dólares, más granos y más tiempo: así se financia hoy el campo argentino

Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto de 2025

Cuál es el plan ideal para tu teléfono móvil según el consumo que tengas

Un software de capital humano de Mendoza se expande por Argentina y en varios países de Latinoamérica

Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025

Cómo usar la billetera virtual que permite pagar en Chile sin trámites ni impuestos extras

Mendocinos en Chile: expectativas por las compras de electrodomésticos en el vecino país

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Homo Argentum en Disney+: cuándo se estrena la nueva película de Guillermo Francella video
Streaming

"Homo Argentum" en Disney+: cuándo se estrena la nueva película de Guillermo Francella

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Danilo Da Rold ejercía el cargo de secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Lavalle.
Lo despiden en redes

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

Te Puede Interesar

Luis Petri acepta el desafío que le propuso Milei y asegura: Mi compromiso es absoluto.
Elecciones 2025

Luis Petri acepta el desafío que le propuso Milei y asegura: "Mi compromiso es absoluto"

Por Sitio Andino Política
Es oficial: Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó.
Elecciones 2025

Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó

Por Sitio Andino Política
Así serán las Elecciones 2025 en Tunuyán.
En detalle

Elecciones 2025 en Tunuyán: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Por Florencia Martinez del Rio