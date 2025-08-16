Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

En el competitivo universo del comercio electrónico, las plataformas Shein y Temu se posicionaron en el último tiempo como las favoritas para comprar artículos de uso personal, gracias a sus precios accesibles y envíos simplificados. Sin embargo, otras marcas que supieron tener su momento de auge ahora buscan recuperar terreno, tal como ocurre con AliExpress.
AliExpress es otra plataforma china que busca atraer a clientes con sus precios bajos y un catálogo amplio.Su estrategia combina una oferta variada, promociones permanentes y una mejora en los plazos de entrega, uno de los puntos más criticados en el pasado.