Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

En el competitivo universo del comercio electrónico, las plataformas Shein y Temu se posicionaron en el último tiempo como las favoritas para comprar artículos de uso personal , gracias a sus precios accesibles y envíos simplificados. Sin embargo, otras marcas que supieron tener su momento de auge ahora buscan recuperar terreno , tal como ocurre con AliExpress.

AliExpress es otra plataforma china que busca atraer a clientes con sus precios bajos y un catálogo amplio .Su estrategia combina una oferta variada, promociones permanentes y una mejora en los plazos de entrega, uno de los puntos más criticados en el pasado.

AliExpress ofrece un catálogo extenso con productos de distintos rubros, entre ellos:

Con esta propuesta, busca competir directamente con otras plataformas chinas, ofreciendo envíos más rápidos y precios accesibles como elementos diferenciales.

Qué ventajas tiene comprar en AliExpress

La plataforma vuelve a destacarse por algunos puntos clave:

Precios más bajos que sus principales competidores;

Envíos directos a Argentina, con tiempos estimados de entre 10 y 20 días;

Promociones, descuentos y cupones disponibles de forma constante;

Catálogo amplio con miles de productos;

Diversidad de métodos de pago: tarjetas, billeteras virtuales y cuotas

Cómo comprar en AliExpress

Los pasos a seguir para poder comprar en esta tienda virtual son los siguientes:

Descargar la aplicación de AliExpress o ingresar a su página web oficial.

o ingresar a su página web oficial. Crear una cuenta y seleccionar Argentina como país de destino.

Elegir el producto deseado y verificar el tiempo estimado de envío.

Seleccionar el método de pago (tarjeta, billetera virtual o cuotas).

Confirmar la compra y hacer el seguimiento del pedido desde la app.

Con esta nueva estrategia, AliExpress busca volver a competir de forma directa con Shein y Temu, apelando a su trayectoria, variedad de productos y precios competitivos/ Fuente: El Cronista