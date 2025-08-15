Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) alertó sobre la apertura de importaciones , por el riesgo que implica para la salud de los chicos, y espera un ticket promedio de $22.000 en regalos para el Día del Niño , que se celebrará este domingo.

La entidad advirtió sobre las importaciones y los riesgos a los que se expone a los niños, dado que la normativa del Gobierno de la Nación "pueden vulnerar la seguridad y la salud de los niños".

Un gesto de amor "gigante" el de este pequeño De Tunuyán al corazón de todos: la cadena solidaria que inició un niño de 6 años

Sin embargo, la Cámara indicó que hay una leve mejora en la actividad gracias al comercio electrónico. También destacaron que el desafío es recuperar el terreno perdido en 2023 y 2024.

La entidad prevé tickets promedio bajos que variarían desde $22.000 hasta $45.000, dependiendo en dónde se adquieran, es decir en jugueterías de barrio o en cadenas comerciales. A su vez, aclararon que no se registraron aumentos de precios .

De enero a julio de este año, la importación de juguetes aumentó 84% en lo que corresponde a los precios, y 114% en volumen en comparación con 2024. Es decir, que se importaron 13.752 toneladas de juguetes. Otro dato interesante de la Cámara indica que incremento un 80% la cantidad de empresas importadoras.

El precio de un juguete importado tiene un valor inferior a la materia prima, por lo que la Cámara manifestó el riesgo que implica "para la seguridad infantil y la competencia leal".

Según la CAIJ, la flexibilización impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que habilita la aceptación de certificados y ensayos del exterior, puede vulnerar la seguridad y la salud de los niños debido a los desafíos en materia de fiscalización en el mercado, la falta de trazabilidad y el perfil de ciertas empresas que operan de manera desleal.