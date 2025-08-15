Día del Niño: esperan compras con valores bajos y alertan por la seguridad infantil

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) alertó sobre la apertura de importaciones, por el riesgo que implica para la salud de los chicos, y espera un ticket promedio de $22.000 en regalos para el Día del Niño, que se celebrará este domingo.
La entidad advirtió sobre las importaciones y los riesgos a los que se expone a los niños, dado que la normativa del Gobierno de la Nación "pueden vulnerar la seguridad y la salud de los niños".
5 de Agosto de 2025, centro comercios de ciudad, juguetería, juguetes, día de la niñez, día del niño
Alertaron sobre la falta de controles sobre los juguetes importados.
Foto: Cristian Lozano
Regalos para el Día del Niño
La entidad prevé tickets promedio bajos que variarían desde $22.000 hasta $45.000, dependiendo en dónde se adquieran, es decir en jugueterías de barrio o en cadenas comerciales. A su vez, aclararon que no se registraron aumentos de precios.
De enero a julio de este año, la importación de juguetes aumentó 84% en lo que corresponde a los precios, y 114% en volumen en comparación con 2024. Es decir, que se importaron 13.752 toneladas de juguetes. Otro dato interesante de la Cámara indica que incremento un 80% la cantidad de empresas importadoras.
El precio de un juguete importado tiene un valor inferior a la materia prima, por lo que la Cámara manifestó el riesgo que implica "para la seguridad infantil y la competencia leal".
Según la CAIJ, la flexibilización impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que habilita la aceptación de certificados y ensayos del exterior, puede vulnerar la seguridad y la salud de los niños debido a los desafíos en materia de fiscalización en el mercado, la falta de trazabilidad y el perfil de ciertas empresas que operan de manera desleal.