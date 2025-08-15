MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto de 2025

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto de 2025

Foto: NA
Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto de 2025
La economía encerrada entre tasas, pesos y dólares: un laberinto difícil para el Gobierno.
Politíca Monetaria

La economía encerrada entre tasas, pesos y dólares: un laberinto difícil para el Gobierno

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 14 de agosto de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.300;
  • Para la venta a $1.320.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 14 AGOSTO

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 14 de agosto de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.307,80 para la compra;
  • A $1.308,18 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.309,90 para la compra;
  • $1.313,27 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.651 para la compra;
  • A $1.703 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 14 de agosto de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.475 para la compra;
  • En $1.550 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $744 para la compra;
  • A $1.344,89 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Inflación y Precios: impacto moderado del dólar y proyecciones para agosto

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto de 2025

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

El INDEC dará a conocer la inflación en un mes marcado por la suba del dólar y el bajo consumo

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 12 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025

Primera semana de agosto: qué productos lideraron las subas tras el salto del dólar

LO QUE SE LEE AHORA
De acuerdo al INDEC, cómo variaron los salarios frente a la inflación en los últimos meses
INFORME

De acuerdo al INDEC, cómo variaron los salarios frente a la inflación en los últimos meses

Las Más Leídas

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Te Puede Interesar

Duras definiciones de Casado contra la conducción del PRO video
Elecciones 2025

"Escrita en papel higiénico": Casado subió el tono tras la "bolsa de gatos" de Cornejo al PRO

Por Facundo La Rosa
Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Por Sitio Andino Policiales
Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz
Hubo detenciones

Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz

Por Sitio Andino Deportes