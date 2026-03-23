23 de marzo de 2026
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Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 23 de marzo de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este lunes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 23 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 23 de marzo de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este lunes 23 de marzo de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.410 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.360.

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

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A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, lunes 23 de marzo de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.405;
  • Para la venta a $1.425.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, lunes 23 de marzo de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.419,37 para la compra;
  • A $1.421,90 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.468,55 para la compra;
  • A $1.481,36 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.768 para la compra;
  • A $1.833 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, lunes 23 de marzo de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.555 para la compra;
  • En $1.655 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $666 para la compra;
  • A $1.500,88 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

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