Ulpiano Suarez le respondió a Hebe Casado sobre la cifra de desaparecidos: "Es gravísimo"

El intendente capitalino se refirió a los polémicos tuits de la vicegobernadora (imagen de archivo)

La vicegobernadora Hebe Casado se situó nuevamente en el centro de la escena nacional por su actividad en redes sociales, en la previa y durante la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia . Como ya había ocurrido en épocas de pandemia —cuando se desempeñaba como diputada provincial—, la titular del Senado volvió a poner en duda la cifra de 30 mil detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

“ No queremos ese país y no fueron 30.000 ”, escribió el 22 de marzo en su cuenta de X, al citar un posteo del politólogo Marcos Falcone , quien sostuvo que lo ocurrido a las víctimas del terrorismo de Estado “fue horrible, pero el país que querían también lo era”.

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Esa publicación —junto con otras que realizó posteriormente sobre el mismo tema— generó repercusiones en medios y programas de streaming de todo el país . Como era de esperar, la postura de la funcionaria provincial dividió opiniones entre quienes respaldan ese posicionamiento y aquellos que postulan que 30 mil constituye una cifra simbólica y abierta , ante la imposibilidad de establecer un número exacto debido al carácter clandestino de los crímenes cometidos por el gobierno de facto.

No queremos ese país y no fueron 30000. https://t.co/vN37NZOCa8

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , se involucró en el debate y —si bien evitó confrontar directamente con Casado — expuso una postura contrapuesta a la de la exafiliada al PRO.

25 de Marzo de 2026, intendente Ulpiano Suarez, nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez se refirió a los tuits de Hebe Casado que ponen en duda la cifra de 30 mil desaparecidos. Foto: Cristian Lozano

“Vivir en democracia permite que la vicegobernadora o cualquier otro mendocino se exprese en un sentido u otro. Yo he sido claro respecto a la importancia del ejercicio de la memoria para llegar a la verdad y que se haga justicia”, señaló el jefe comunal.

En esa línea, celebró la masiva marcha del 24M desarrollada el martes en las calles de la Ciudad. “Miles y miles de mendocinos se expresaron de manera pacífica en una ciudad en la que trabajamos mucho por la convivencia”, destacó.

Si fueron 30.000 o algunos menos, es gravísimo lo que sucedió en la historia de la Argentina Si fueron 30.000 o algunos menos, es gravísimo lo que sucedió en la historia de la Argentina

Sin mencionarla de forma directa —tras haber compartido una actividad oficial minutos antes —, dejó un mensaje para la vicegobernadora. “Tenemos que tener una mirada amplia y tratar de no caer en las grietas ni en las confrontaciones que se repiten a diario con muchos temas”, analizó.

jubypen mendoza dia de la memoria 2026 Ciudad de Mendoza Miles de personas se manifestaron en Mendoza por el 50º aniversario del #24M.

Asimismo, llamó a la dirigencia política a actuar con “responsabilidad” al momento de intervenir en la discusión pública sobre “debates que son necesarios en nuestro país”, y contribuir “a una mejor convivencia y al fortalecimiento de nuestra democracia”.

“Si fueron 30.000 o algunos menos, es gravísimo lo que sucedió en la historia de la Argentina”, sentenció.

Diego Gareca: “Son 30 mil desaparecidos y el 24 de marzo fue un golpe cívico-militar”

Otro de los funcionarios del gabinete provincial que se refirió al tema fue el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, quien defendió la cifra de desaparecidos durante la última dictadura.

gareca Diego Gareca defendió la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura.

“Decir que son 30 mil desaparecidos es mostrar a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, que el 24 de marzo de 1976 se interrumpió el sistema democrático. Comenzaron las proscripciones y las persecuciones políticas e ideológicas”, afirmó en una entrevista con Pila TV.

Consideró que el conteo de desaparecidos representa un “hecho tristísimo” y que el eje del debate público debería centrarse en “los procesos que no queremos volver a transitar” y en la construcción de un futuro dentro de las reglas democráticas.

Son 30 mil los desaparecidos y el 24 de marzo fue un golpe cívico-militar Son 30 mil los desaparecidos y el 24 de marzo fue un golpe cívico-militar

“Son 30 mil los desaparecidos y el 24 de marzo fue un golpe cívico-militar que contó con la complicidad de distintos sectores, incluso eclesiásticos. Por eso existen los juicios, y la Argentina fue el único país del mundo que llevó al banquillo de los acusados a los genocidas que implementaron esta dictadura, que generó —mediante métodos violentos y forzosos— la desaparición de 30 mil personas”, concluyó Gareca.