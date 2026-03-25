El Gobierno de Mendoza y la Ciudad presentaron un nuevo centro de videovigilancia.

El Gobierno de Mendoza presentó el sistema integrado por el Anillo Digital de Seguridad y el Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Municipalidad de la Ciudad , que ya están incorporados al 911 , que contó con una inversión de alrededor $750.000.000. Se trata de cámaras con monitoreo en una plataforma única con alertas en tiempo real.

Este miércoles, con amplia presencia de autoridades de la provincia, el gobernador encabezó el acto en la comuna junto al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez ; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus ; la vicegobernadora Hebe Casado , entre otros.

El esquema integra cámaras públicas y privadas, anillo digital y centro de monitoreo en una plataforma única. El Ministerio aporta la estructura del 911 , la integración al sistema provincial de videovigilancia, las bases de datos y las herramientas de análisis que permiten procesar la información y generar alertas en tiempo real. El municipio , en tanto, suma su red de cámaras urbanas , los dispositivos del anillo digital instalados en los accesos a la Ciudad, el equipamiento del Centro de Operaciones y el personal destinado al monitoreo.

Según explicaron, el anillo digital está conformado por cámaras ubicadas en puntos estratégicos de ingreso y egreso , entre ellas lectoras de patentes , que permiten identificar vehículos y cruzar datos de manera automática con registros judiciales y bases provinciales. Toda la información se integra al 911 para centralizar alertas y coordinar la intervención de los recursos policiales ante emergencias o hechos delictivos.

A su vez, quedó operativo el Centro de Operaciones y Videovigilancia de Capital bajo un esquema de trabajo conjunto. En ese espacio, personal policial y municipal opera sobre una misma plataforma, lo que permite compartir imágenes, gestionar alertas y coordinar intervenciones en tiempo real.

25 de Marzo de 2026, intendente Ulpiano Suarez, nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza, monitoreo, ojos en alerta Centro de monitoreo. Foto: Cristian Lozano

La ministra Mercedes Rus indicó que la normativa permite que estas cámaras se integren al sistema provincial de videovigilancia, y detalló que el año pasado el Ministerio también consolidó el sistema de anillos digitales en el Sur provincial, iniciativa que consiste en la instalación de cámaras en puntos estratégicos de conexión entre distintos departamentos.

Según señaló, “esto permite un control más eficiente de los ingresos y egresos, además de facilitar el rastreo y seguimiento del delito”. En esa sentido, sostuvo ue se alcanzó una cobertura integral en el Sur con la instalación de cámaras en San Rafael, General Alvear y Malargüe, a lo que se suman dispositivos en el Valle de Uco y la zona Este.

El sistema permitirá monitorear más de 90 cámaras pertenecientes a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , ubicadas estratégicamente en el perímetro de la Ciudad. Estas cámaras se incorporan a las 300 ya existentes, permitiendo su monitoreo en tiempo real, con integración plena de control de acceso, lectura de patentes y video analítico .

, ubicadas estratégicamente en el perímetro de la Ciudad. Estas cámaras se incorporan a las 300 ya existentes, permitiendo su monitoreo en tiempo real, con integración plena de . La arquitectura es escalable para soportar hasta 700 canales de video y acceso desde múltiples dispositivos.

y acceso desde múltiples dispositivos. La instalación se realiza cumpliendo normas técnicas y ambientales , con materiales nuevos y homologados.

, con materiales nuevos y homologados. La señalización LED vial se integra directamente con las cámaras LPR para mostrar datos en tiempo real.

25 de Marzo de 2026, intendente Ulpiano Suarez, nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Inversión de la Ciudad de Mendoza

Por su parte, Ulpiano Suarez destacó el trabajo conjunto desplegado con el Gobernador y la Ministra: "Se trata de un trabajo articulado junto al Gobierno provincial y con una gran inversión por parte del municipio”. Además, afirmó que implicó una inversión del orden de los $1.400 millones y que el municipio ha destinado aproximadamente un millón de dólares para fortalecer sus políticas de seguridad.

"Con esta incorporación de tecnología y capacidad operativa se transita una nueva etapa, una gestión de la seguridad basada en evidencia". Asimismo, Suarez indicó que el municipio destina el 14% de su presupuesto, unos $16.000 millones, a sus políticas de seguridad. El jefe comunal además explicó: “Esta estrategia permite salir de una lógica reactiva a una preventiva, optimizar los recursos y mejorar la capacidad de respuesta para que los vecinos y los mendocinos se sientan más seguros”.

En la actividad también estuvieron presentes el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay; el procurador de la Corte, Alejandro Gullé; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Rubio; el secretario de Seguridad Ciudadana, Horacio Migliozzi, junto a autoridades provinciales y municipales. Por el Ministerio participaron también el subsecretario Leandro Biscupovich; el director general de Policías, Marcelo Calipo, entre otros.