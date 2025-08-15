Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025

En las últimas horas, varios beneficiarios reportaron no haber recibido el pago del Progresar de Anses correspondiente a agosto . A través de sus medios oficiales, la entidad explicó los posibles motivos de esta situación. A continuación, te lo contamos en detalle.

El " Progresar ", antes conocido como " Becas Progresar ", es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a completar sus estudios y continuar su formación profesional .

Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025

Te puede servir Becas Progresar: qué hacer si fue rechazada, cómo reclamar y hasta cuándo hay tiempo

A través de diversos medios, numerosos beneficiarios manifestaron su malestar por no haber recibido el pago correspondiente al mes de agosto .

Según informó la Anses, esta situación se puede deber a estos motivos :

Información desactualizada: La falta de actualización en los datos personales registrados en ANSES o en el sistema puede generar inconvenientes. Retrasos administrativos: En algunos casos, los procesos de liquidación del beneficio pueden sufrir demoras. Suspensión temporal del beneficio: El no cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa puede dar lugar a la suspensión del cobro. Falta de validación educativa: Es necesario que la institución educativa confirme la regularidad académica del estudiante para que el beneficio continúe vigente.

A continuación, te explicamos los requisitos adicionales que se deben cumplir si o si para continuar cobrando, según el programa:

Progresar Superior

Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.

Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.

No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.

Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).

Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.

Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.

Presentar el avance académico requerido.

Tener el esquema de vacunación actualizado.

Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.

El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

Tener entre 16 y 24 años y residencia legal en el país de al menos dos años.

El ingreso familiar debe ubicarse por debajo de tres SMVM (con excepciones en caso de discapacidad).

Ser alumno regular y demostrar progreso académico.

Contar con el esquema de vacunación correspondiente o en curso.

Participar en los cursos de orientación vocacional y laboral que el programa exige para acceder al total del beneficio.

Si querés consultar el calendario de pagos completo de agosto, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí.