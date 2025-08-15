Cómo usar la billetera virtual que permite pagar en Chile sin trámites ni impuestos extras

Esta novedad responde al peso específico que tienen los argentinos en el turismo chileno. De esta manera, el Bolsillo CLP permite planificar mejor los gastos, evitar confusiones con el tipo de cambio y aprovechar promociones locales, todo desde el celular.

Cómo funciona el Bolsillo CLP Los usuarios pueden activar el Bolsillo CLP directamente desde la app y comenzar a ver su saldo —ya sea en pesos argentinos o dólares— convertido a pesos chilenos (CLP), según la cotización del día. No requiere pasos intermedios ni operaciones de cambio. Así, los consumos realizados en comercios de Chile se reflejan automáticamente en moneda local.

image Cómo usar la billetera virtual que permite pagar en Chile sin trámites ni impuestos extras El pago se realiza con la misma tarjeta Prex o mediante tecnología contactless desde el celular, sin necesidad de efectivo ni trámites adicionales. Si no hay saldo en CLP, el débito se hace automáticamente desde la cuenta en pesos o dólares.

Principales características del Bolsillo CLP Visualización del saldo y consumos en CLP;

y consumos en CLP; Cotización transparente y actualizada a diario;

y actualizada a diario; Sin necesidad de comprar moneda extranjera previamente;

previamente; Uso de la misma tarjeta Prex (sin nuevos plásticos);

(sin nuevos plásticos); 100% digital: sin efectivo ni trámites presenciales Otros beneficios de Prex Además del Bolsillo CLP, Prex ofrece ventajas importantes para pagos internacionales: las compras no están alcanzadas por el 30% de percepción de Ganancias ni por el Impuesto PAIS, lo que hace que la experiencia sea más conveniente y competitiva frente a otros medios de pago/ Iprofesional