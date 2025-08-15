Cuál es el plan ideal para tu teléfono móvil según el consumo que tengas

El uso del celular e Internet se volvió una necesidad básica en el día a día. Por eso, las compañías de teléfono móvil ofrecen distintos planes que buscan adaptarse a los consumos y presupuestos de los usuarios. En este marco, una práctica habitual es la portabilidad numérica .

La portabilidad permite cambiar de compañía y conservar el número para aprovechar promociones y mejores precios . A continuación, repasamos cuánto datos ofrecen las principales compañías, sus costos y qué opciones resultan más convenientes según el perfil de consumo.

El plan pospago se paga a fin de mes por un paquete fijo de datos, minutos y SMS. Por su parte, el prepago se paga por adelantado y dura un período determinado (por ejemplo, 30 días) y se recarga cuando se necesita.

Ahora bien, se trata de valores que corresponden a precios promocionales por portabilidad. De esta manera, el precio regular sin promoción puede cambiar y ser dos o tres veces más alto.

Además, estos montos están sujetos a las subas tarifarias que disponen las compañías.

Qué plan elegir de acuerdo a tu consumo

Para usuarios que consumen menos de 8 GB al mes, Claro ofrece planes pequeños de 2 y 4 GB, algo poco común en el mercado y orientado a usuarios de bajo consumo. Movistar y Personal arrancan desde 4 y 8 GB respectivamente, con promociones especiales.

Quienes usan el celular para redes sociales, mapas y streaming ocasional, suelen encontrar en el rango de 8 a 15 GB la mejor relación precio-beneficio.

Para consumos superiores a 20 GB, los precios suben notablemente, con Movistar ofreciendo planes más accesibles que Claro y Personal en este rango.

Qué tener en cuenta antes de cambiar de plan

Es fundamental revisar la duración de la promoción —que varía entre 6 y 12 meses—, las condiciones de uso, el costo una vez finalizado el descuento y la cobertura, especialmente si se viaja frecuentemente.

Los datos y precios aquí reflejados corresponden a agosto de 2025 y pueden variar según la región y los impuestos locales. Las promociones están sujetas a la disponibilidad de cada compañía/ Fuente: Iprofesional