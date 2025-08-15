El uso del celular e Internet se volvió una necesidad básica en el día a día. Por eso, las compañías de teléfono móvil ofrecen distintos planes que buscan adaptarse a los consumos y presupuestos de los usuarios. En este marco, una práctica habitual es la portabilidad numérica.
La portabilidad permite cambiar de compañía y conservar el número para aprovechar promociones y mejores precios. A continuación, repasamos cuánto datos ofrecen las principales compañías, sus costos y qué opciones resultan más convenientes según el perfil de consumo.
El plan pospago se paga a fin de mes por un paquete fijo de datos, minutos y SMS. Por su parte, el prepago se paga por adelantado y dura un período determinado (por ejemplo, 30 días) y se recarga cuando se necesita.
Aquí, te compartimos qué precio tiene un plan pospago de acuerdo a la compañía:
Claro: desde $18.490 por 4 GB hasta $37.940 por 30 GB (bonificación por 12 meses);
Movistar: desde $7.771 por 4 GB hasta $23.250 por 30 GB (bonificación por 6 meses);
Personal: desde $15.726 por 8 GB hasta $45.485 por 50 GB (bonificación por 6 meses);
Tuenti (prepago): $10.300 por 6 GB y $13.000 por 12 GB (30 días).
image
Cuál es el plan ideal para tu teléfono móvil según el consumo que tengas
Ahora bien, se trata de valores que corresponden a precios promocionales por portabilidad. De esta manera, el precio regular sin promoción puede cambiar y ser dos o tres veces más alto.
Además, estos montos están sujetos a las subas tarifarias que disponen las compañías.
Qué plan elegir de acuerdo a tu consumo
Para usuarios que consumen menos de 8 GB al mes, Claro ofrece planes pequeños de 2 y 4 GB, algo poco común en el mercado y orientado a usuarios de bajo consumo. Movistar y Personal arrancan desde 4 y 8 GB respectivamente, con promociones especiales.
Quienes usan el celular para redes sociales, mapas y streaming ocasional, suelen encontrar en el rango de 8 a 15 GB la mejor relación precio-beneficio.
Para consumos superiores a 20 GB, los precios suben notablemente, con Movistar ofreciendo planes más accesibles que Claro y Personal en este rango.
Qué tener en cuenta antes de cambiar de plan
Es fundamental revisar la duración de la promoción —que varía entre 6 y 12 meses—, las condiciones de uso, el costo una vez finalizado el descuento y la cobertura, especialmente si se viaja frecuentemente.
Los datos y precios aquí reflejados corresponden a agosto de 2025 y pueden variar según la región y los impuestos locales. Las promociones están sujetas a la disponibilidad de cada compañía/ Fuente: Iprofesional