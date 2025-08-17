Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza.

El Boca de Juan Román Riquelme atraviesa un momento crítico , con 12 partidos sin ganar y eliminado de todas las competencias. La crisis se trasladó a Mendoza , donde aparecieron pasacalles amenazantes en el hotel de concentración, reclamando a los jugadores que transpiren la camiseta y respeten al hincha Xeneize.

En la noche mendocina, dos pasacalles con mensajes críticos fueron colocados frente al hotel donde se aloja el plantel. Con frases como “La camiseta de Boca se tiene que transpirar” y “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”, los hinchas expresaron el hartazgo con el equipo .

Los carteles, en letras mayúsculas y con los colores azul y oro , reflejan la frustración de una hinchada que no soporta ver a su club acumulando fracaso tras fracaso en lo deportivo y un desgaste institucional que preocupa.

El enojo no es casualidad. Boca lleva dos años consecutivos sin jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y corre riesgo de volver a quedar afuera en 2025. La racha negativa incluye 12 partidos sin triunfos , la eliminación en la Copa Argentina, un fracaso en el Torneo Apertura y un Superclásico perdido ante River por 2-1.

Actualmente, el club ocupa el puesto 14 en la zona A del Torneo Clausura, integrada por 15 equipos. En la tabla anual suma 36 puntos, lo que lo deja fuera de la próxima Libertadores y lo obliga a pelear, otra vez, por un lugar en la Copa Sudamericana.

La presidencia de Riquelme está en el ojo de la tormenta: entre la crisis dirigencial y el plantel golpeado anímicamente, Boca enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

El partido con la Lepra

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Boca Juniors se enfrentarán este domingo 17 de agosto desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, con transmisión de ESPN Premium para Argentina y Disney+ para el resto de Latinoamérica, por una nueva fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025.