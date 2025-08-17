Dato alarmante

Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza

El Club Atlético Boca Juniors y su actual presidente, Juan Román Riquelme, vivieron un incómodo momento en la previa al duelo con la Lepra. Repasá lo sucedido.

Por Sitio Andino Deportes

El Boca de Juan Román Riquelme atraviesa un momento crítico, con 12 partidos sin ganar y eliminado de todas las competencias. La crisis se trasladó a Mendoza, donde aparecieron pasacalles amenazantes en el hotel de concentración, reclamando a los jugadores que transpiren la camiseta y respeten al hincha Xeneize.

Pasacalles en Mendoza: la bronca de los hinchas contra el plantel

En la noche mendocina, dos pasacalles con mensajes críticos fueron colocados frente al hotel donde se aloja el plantel. Con frases como “La camiseta de Boca se tiene que transpirar” y “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”, los hinchas expresaron el hartazgo con el equipo.

Los carteles, en letras mayúsculas y con los colores azul y oro, reflejan la frustración de una hinchada que no soporta ver a su club acumulando fracaso tras fracaso en lo deportivo y un desgaste institucional que preocupa.

Riquelme
Con carteles en el hotel donde concentró en Mendoza, la hinchada de Boca mostró su bronca contra el plantel en medio de la peor racha de los últimos años.

Crisis deportiva e institucional: Boca al borde de otro papelón internacional

El enojo no es casualidad. Boca lleva dos años consecutivos sin jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y corre riesgo de volver a quedar afuera en 2025. La racha negativa incluye 12 partidos sin triunfos, la eliminación en la Copa Argentina, un fracaso en el Torneo Apertura y un Superclásico perdido ante River por 2-1.

Actualmente, el club ocupa el puesto 14 en la zona A del Torneo Clausura, integrada por 15 equipos. En la tabla anual suma 36 puntos, lo que lo deja fuera de la próxima Libertadores y lo obliga a pelear, otra vez, por un lugar en la Copa Sudamericana.

La presidencia de Riquelme está en el ojo de la tormenta: entre la crisis dirigencial y el plantel golpeado anímicamente, Boca enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

El partido con la Lepra

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Boca Juniors se enfrentarán este domingo 17 de agosto desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, con transmisión de ESPN Premium para Argentina y Disney+ para el resto de Latinoamérica, por una nueva fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025.

