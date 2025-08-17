el mejor de la jornada

Matías Rossi ganó en General Roca e hizo historia en el TC2000 ¿Por qué motivo?

El piloto de Toyota, Matías Rossi, logró su primera victoria del 2025 en el TC2000 en General Roca. Entrá a la nota y mirá lo que dejó la carrera.

El bonaerense Matías Rossi ganó en General Roca, cortó una sequía de ocho meses y se convirtió en el segundo máximo vencedor histórico del TC2000.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto nacido en Del Viso, Matías Rossi, volvió a demostrar toda su jerarquía y se quedó con la victoria en el circuito de General Roca, en la sexta fecha del Turismo Competición 2000 2025. El Misil logró su triunfo número 44 en la categoría, igualando a Juan Manuel “Pato” Silva como el segundo más ganador de la historia.

El Toyota Gazoo Racing celebró doble, ya que también colocó en el podio a Emiliano Stang, mientras que Palau completó el tercer lugar.

Un triunfo histórico de Matías Rossi para igualar al “Pato” Silva

El piloto de 41 años volvió a festejar tras casi ocho meses, desde su consagración en Concordia en diciembre de 2024. Con esta conquista alcanzó las 44 victorias en el TC2000, igualando al histórico Juan Manuel “Pato” Silva en el segundo puesto de la tabla de máximos ganadores.

Problemas y abandonos que marcaron la carrera del TC2000

No todos tuvieron la misma suerte: Gabriel Ponce de León (Toyota - Corsi Sport) debió abandonar por problemas en la caja, mientras que Franco Vivian (Chevrolet - YPF Elaion Auro Pro Racing) sufrió fallas en la dirección hidráulica, aunque logró terminar la prueba.

En tanto, Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2) rompió el piso del auto en la última vuelta y quedó sin ver la bandera a cuadros.

El top ten del TC2000

image

La palabra de un Matías Rossi motivado

Estoy feliz por haber podido ganar, venía con buenos resultados, pero ganar no se me estaba dando y uno siempre lo necesita”, expresó Rossi a Carburando. Y agregó: “Festejé la maniobra de avance porque así lo sentí, quería ganar. Tuvimos el mejor auto del fin de semana”.

