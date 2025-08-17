tres puntos de oro

Volvió Messi y el Inter Miami festejó: este es el resumen de lo que no viste

Con la presencia del argentino Lionel Messi, el Inter Miami CF tuvo acción en la MLS de fútbol. Entrá a la nota y repasá lo sucedido.

Messi hizo de las suyas.

Messi hizo de las suyas.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF volvió a sonreír de la mano de Lionel Messi. El crack argentino regresó tras la lesión sufrida ante Necaxa por la Leagues Cup y, pese a iniciar como suplente, le alcanzó apenas un tiempo para ser determinante en la victoria 3-1 frente a LA Galaxy, por una nueva fecha de la MLS 2025.

Lee además
Leonardo Gorri se hizo famoso en redes por su increíble parecido con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi (Foto: IA).  
curiosidades

¿Lionel Messi de candidato? La increíble historia que mueve al fútbol y la política
Rodrigo de Paul no logró hacer pie con su equipo. video
no pudo

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

Además, Rodrigo de Paul también tuvo minutos al entrar en el inicio del complemento, aportando frescura al mediocampo de las Garzas.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Javier Mascherano llegó a los 45 puntos y se ubica cuarto en la Conferencia Este, a seis de Philadelphia Union, aunque todavía con tres partidos menos disputados.

Una vuelta soñada para Messi, que reafirma su papel decisivo en un Inter Miami que busca pelear arriba en la MLS.

El triunfo del Inter Miami CF

Embed - GOL Y ASISTENCIA ICÓNICA DE MESSI EN EL TRIUNFO DE INTER MIAMI | I. Miami 3-1 LA Galaxy | RESUMEN

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi sigue lesionado y Mascherano dio la peor noticia ¿Vuelve a jugar?

¿Inter Miami juega mejor sin Messi? Rodrigo De Paul brilló y metió su primer gol

Por qué es una fecha clave para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

El Tomba choca contra River en el Monumental: hora y dónde verlo

La Lepra tiene una parada difícil ante Boca en el Malvinas: hora y dónde verlo

Estreno amargo para Los Pumas: cayeron ante los All Blacks en el Rugby Championship

Gimnasia superó a Almirante Brown y reafirmó su orgullo de líder en la Zona B

Adiós al Federal A: Gutiérrez cayó ante Germinal y selló su descenso final

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra busca los tres puntos.
Imperdible

La Lepra tiene una parada difícil ante Boca en el Malvinas: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios
COMERCIO ELECTRÓNICO

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Te Puede Interesar

José de San Martín padre tambien del vino cuyano (Imagen trabajada con IA)
San Martín viticultor

José de San Martín, Padre de la Patria y del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
La historia de los icónicos lugares de Mendoza ligados a José de San Martín: un recorrido imperdible
Te va a encantar

La historia de los icónicos lugares de Mendoza ligados a José de San Martín: un recorrido imperdible

Por Juan Pablo Strappazzon
Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala