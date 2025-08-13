curiosidades

¿Lionel Messi de candidato? La increíble historia que mueve al fútbol y la política

Se hizo viral una noticia de Lionel Messi relacionada al fútbol y la política nacional. Entrá a la nota y mirá de qué se trata.

Leonardo Gorri se hizo famoso en redes por su increíble parecido con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi (Foto: IA). &nbsp;

Leonardo Gorri se hizo famoso en redes por su increíble parecido con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi (Foto: IA).

 

Por Sitio Andino Deportes

Leonardo Gorri, marplatense y popular en redes por su parecido con Lionel Messi, intentó que su apodo “No soy Messi” figure en la boleta como candidato a concejal. La Junta Electoral bonaerense rechazó el pedido por considerar que “Messi” es una marca registrada en el fútbol y su uso podría generar confusión.

Del parecido viral a la política local

Actor y exchofer, Gorri se hizo conocido en 2021 cuando un control vehicular reveló su parecido con Lionel Messi. Su esposa, Giselle Macagno —conocida como “No soy Antonela”— comenzó a grabar y subir videos a redes sociales, generando un fenómeno viral que derivó en cientos de miles de seguidores, contratos publicitarios, giras y charlas motivacionales.

Lee además
Rodrigo de Paul no logró hacer pie con su equipo. video
no pudo

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City
lionel messi sigue lesionado y mascherano dio la peor noticia ¿vuelve a jugar? video
mala fortuna

Lionel Messi sigue lesionado y Mascherano dio la peor noticia ¿Vuelve a jugar?

En 2025, decidió dar el salto a la política como noveno candidato a concejal por “Sentido Común Marplatense”, lista encabezada por Rodolfo “Manino” Iriart. Buscó que en la papeleta se lo identifique con su apodo artístico, al igual que otros candidatos que usan sobrenombres, pero el organismo electoral se lo negó.

image

La negativa de la Junta Electoral por lo de Lionel Messi

La resolución sostuvo que “Messi” es una marca registrada por Lionel Andrés Messi Cuccittini y que su uso, incluso como parte de un apodo, puede “usufructuar el reconocimiento de una personalidad pública de alcance internacional” y confundir al electorado. Recordaron además que la marca protege no solo productos y servicios, sino también denominaciones similares.

Gorri aclaró que su intención no era usar el nombre del futbolista de forma directa, sino su apodo con el que lo conocen “más de medio millón de personas” y que no busca “sacar ventaja” sino facilitar que lo identifiquen.

image

Propuestas y compromiso para Mar del Plata

Más allá de la polémica, Gorri centra su campaña en la seguridad de Mar del Plata: propone declarar la ciudad en “estado de emergencia” por el aumento de robos, la presencia de cuidacoches en la peatonal y el deterioro de barrios periféricos. También plantea mejorar el mantenimiento de la red eléctrica y reforzar la promoción turística.

Un Messi que no es Lionel Messi

Aunque nunca habló directamente con Lionel Messi, Gorri logró hacerle llegar una camiseta y una carta a través de familiares del capitán. Asegura que su parecido es “un puente” para acercarse a la gente y que su propuesta política “es tan seria como cualquier otra, aunque no le falte humor”.

Lionel Messi, lesionado

El entrenador argentino del Inter Miami CF de Estados Unidos, Javier Mascherano, confirmó que el astro y capitán Lionel Messi no estará disponible para los próximos duelos de la MLS.

Fuente: Perfil.

Temas
Seguí leyendo

¿Inter Miami juega mejor sin Messi? Rodrigo De Paul brilló y metió su primer gol

Juega el Inter Miami por la Leagues Cup ante Pumas: hora y dónde verlo

La selección argentina se enfrentará con San Rafael ¿De qué se trata la movida?

La lesión de Lionel Messi es oficial ¿Vuelve a jugar para la Selección?

Juega el Inter Miami por la Leagues Cup ¿Lo ponen a Lio Messi igual?

¿Messi está lesionado gravemente? Mirá lo que pasó con el Inter Miami en la Leagues Cup

Godoy Cruz visita el Mineiro en la Sudamericana: todo lo que hay que saber

Por qué Los Pumas se juegan la final de su vida ante los All Blacks

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina va por los tres puntos.
por la victoria

La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina video
Qué incómodo

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Te Puede Interesar

La justicia de General Alvear lidera una causa por abuso sexual infantil que puede destapar otros delitos. 
hay un imputado

Abuso sexual infantil: detalles de la causa a un docente que causa conmoción en General Alvear

Por Pablo Segura
Los cambios que se vienen para las Residencias Médicas no tendrán gran impacto en Mendoza.
Salud

El cambio histórico que Nación dispuso para el examen de las Residencias Médicas: el impacto en Mendoza

Por Natalia Mantineo
La ministra Mercedes Rus presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno de Mendoza.
Proyecto de ley

El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal para que la Justicia trabaje de tarde

Por Sitio Andino Política