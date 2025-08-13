¿Lionel Messi de candidato? La increíble historia que mueve al fútbol y la política

Leonardo Gorri se hizo famoso en redes por su increíble parecido con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi (Foto: IA).

Leonardo Gorri , marplatense y popular en redes por su parecido con Lionel Messi , intentó que su apodo “No soy Messi” figure en la boleta como candidato a concejal. La Junta Electoral bonaerense rechazó el pedido por considerar que “Messi” es una marca registrada en el fútbol y su uso podría generar confusión.

Actor y exchofer, Gorri se hizo conocido en 2021 cuando un control vehicular reveló su parecido con Lionel Messi . Su esposa, Giselle Macagno —conocida como “No soy Antonela” — comenzó a grabar y subir videos a redes sociales, generando un fenómeno viral que derivó en cientos de miles de seguidores, contratos publicitarios, giras y charlas motivacionales.

En 2025 , decidió dar el salto a la política como noveno candidato a concejal por “Sentido Común Marplatense” , lista encabezada por Rodolfo “Manino” Iriart . Buscó que en la papeleta se lo identifique con su apodo artístico, al igual que otros candidatos que usan sobrenombres, pero el organismo electoral se lo negó.

La resolución sostuvo que “Messi” es una marca registrada por Lionel Andrés Messi Cuccittini y que su uso, incluso como parte de un apodo, puede “usufructuar el reconocimiento de una personalidad pública de alcance internacional” y confundir al electorado. Recordaron además que la marca protege no solo productos y servicios, sino también denominaciones similares .

Gorri aclaró que su intención no era usar el nombre del futbolista de forma directa, sino su apodo con el que lo conocen “más de medio millón de personas” y que no busca “sacar ventaja” sino facilitar que lo identifiquen.

Propuestas y compromiso para Mar del Plata

Más allá de la polémica, Gorri centra su campaña en la seguridad de Mar del Plata: propone declarar la ciudad en “estado de emergencia” por el aumento de robos, la presencia de cuidacoches en la peatonal y el deterioro de barrios periféricos. También plantea mejorar el mantenimiento de la red eléctrica y reforzar la promoción turística.

Un Messi que no es Lionel Messi

Aunque nunca habló directamente con Lionel Messi, Gorri logró hacerle llegar una camiseta y una carta a través de familiares del capitán. Asegura que su parecido es “un puente” para acercarse a la gente y que su propuesta política “es tan seria como cualquier otra, aunque no le falte humor”.

