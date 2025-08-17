La Lepra tiene una parada difícil ante Boca en el Malvinas: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Boca Juniors se enfrentarán este domingo 17 de agosto desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, con transmisión de ESPN Premium para Argentina y Disney+ para el resto de Latinoamérica, por una nueva fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025.
El choque presenta a dos equipos con urgencia de volver al triunfo. Boca atraviesa la peor racha sin victorias de su historia (12 partidos sin ganar) y necesita cortar la sequía para reacomodarse en la tabla. La Lepra, por su parte, busca tres puntos vitales para meterse en zona de clasificación, ya que marcha 10° con cuatro unidades, a solo un punto del octavo.