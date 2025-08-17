Imperdible

La Lepra tiene una parada difícil ante Boca en el Malvinas: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Xeneize por una nueva fecha del fútbol nacional. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra busca los tres puntos.



Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Boca Juniors se enfrentarán este domingo 17 de agosto desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, con transmisión de ESPN Premium para Argentina y Disney+ para el resto de Latinoamérica, por una nueva fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025.

El choque presenta a dos equipos con urgencia de volver al triunfo. Boca atraviesa la peor racha sin victorias de su historia (12 partidos sin ganar) y necesita cortar la sequía para reacomodarse en la tabla. La Lepra, por su parte, busca tres puntos vitales para meterse en zona de clasificación, ya que marcha 10° con cuatro unidades, a solo un punto del octavo.

El Malvinas Argentinas se prepara para recibir a más de 30.000 personas en el duelo entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors.
Para tener en cuenta

La Lepra recibe a Boca: cuáles son los detalles que tendrá el operativo de seguridad
La Lepra mendocina va por los tres puntos.
por la victoria

La Lepra choca con Boca: conocé las formaciones de ambos equipos

Jugadores a seguir en Independiente Rivadavia vs Boca

En el equipo de Alfredo Berti, Sebastián Villa es la figura a observar, junto a los aportes de Ezequiel Centurión, Nicolás Retamar y Thomas Ortega.

En Boca, Adrián Martínez y Juan Nardoni lideran un plantel que también cuenta con la experiencia de Santiago Sosa y la peligrosidad de Duván Vergara.

Así llegan los equipos al partido del domingo

Independiente Rivadavia viene de perder 2-1 con Estudiantes de La Plata y buscará evitar encadenar otra mala racha. Boca empató 1-1 con Racing como local y se ubica 14° con tres puntos, a dos de los puestos de clasificación.

En el último enfrentamiento, el 11 de febrero de 2025, Boca ganó 2-0 como local con goles de Miguel Merentiel y Ezequiel Zeballos, por la quinta fecha del Apertura.

Lo que viene para la Lepra en el Clausura

Tras recibir a Boca, Independiente Rivadavia visitará a Tigre el próximo viernes desde las 20:00, en otro duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2025.

La síntesis de la Lepra

Los resultados del fútbol de AFA

Las posiciones del fútbol de AFA

Godoy Cruz busca imponer su fútbol.
el expreso de visita

El Tomba choca contra River en el Monumental: hora y dónde verlo

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas
Promesas incumplidas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Precios, consumo y exportaciones: La tormenta perfecta del vino argentino.
Vitivinicultura

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
Juicios por jurado en Mendoza: experiencia e innovación para fallos más justos
Referente nacional

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Por Carla Canizzaro