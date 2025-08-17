La Lepra tiene una parada difícil ante Boca en el Malvinas: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Boca Juniors se enfrentarán este domingo 17 de agosto desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas , con transmisión de ESPN Premium para Argentina y Disney+ para el resto de Latinoamérica, por una nueva fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025 .

El choque presenta a dos equipos con urgencia de volver al triunfo . Boca atraviesa la peor racha sin victorias de su historia ( 12 partidos sin ganar ) y necesita cortar la sequía para reacomodarse en la tabla. La Lepra , por su parte, busca tres puntos vitales para meterse en zona de clasificación , ya que marcha 10° con cuatro unidades , a solo un punto del octavo.

En el equipo de Alfredo Berti , Sebastián Villa es la figura a observar , junto a los aportes de Ezequiel Centurión , Nicolás Retamar y Thomas Ortega .

En Boca , Adrián Martínez y Juan Nardoni lideran un plantel que también cuenta con la experiencia de Santiago Sosa y la peligrosidad de Duván Vergara .

Así llegan los equipos al partido del domingo

Independiente Rivadavia viene de perder 2-1 con Estudiantes de La Plata y buscará evitar encadenar otra mala racha. Boca empató 1-1 con Racing como local y se ubica 14° con tres puntos, a dos de los puestos de clasificación.

En el último enfrentamiento, el 11 de febrero de 2025, Boca ganó 2-0 como local con goles de Miguel Merentiel y Ezequiel Zeballos, por la quinta fecha del Apertura.

Lo que viene para la Lepra en el Clausura

Tras recibir a Boca, Independiente Rivadavia visitará a Tigre el próximo viernes desde las 20:00, en otro duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2025.

La síntesis de la Lepra

