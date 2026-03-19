19 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Libertadores

Sorteo Copa Libertadores 2026: hora, bombos y qué rivales puede tener la Lepra

Se viene la gran cita de la Copa Libertadores de América y todos los equipos se preparan para la mayor cita de Fútbol continental. Mirá la info.

El trofeo de la Copa Libertadores, el máximo objetivo de los 32 equipos participantes del torneo 2026 y ahí está la Lepra.

El trofeo de la Copa Libertadores, el máximo objetivo de los 32 equipos participantes del torneo 2026 y ahí está la Lepra.

Por Sitio Andino Deportes

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 ya tiene fecha confirmada y genera gran expectativa en Sudamérica. El evento se realizará en Paraguay y definirá los grupos del torneo más importante del continente, donde habrá 32 equipos en busca de la gloria eterna, con presencia argentina y mendocina.

La CONMEBOL Libertadores 2026 entra en una etapa clave con la confirmación del sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo desde las 20 (hora argentina) en Luque, Paraguay.

Lee además
El trofeo de la Copa Libertadores, el máximo objetivo de los 32 equipos participantes del torneo 2026

Se viene el sorteo de la Libertadores 2026: todos los detalles
Atlético de Madrid, a cuartos de la Champions: Julián Álvarez fue clave

Con un toque argentino, el Atlético Madrid está en cuartos de la Champions

Independiente Rivadavia vive un presente soñado: mientras es puntero del Torneo Apertura, el equipo de Alfredo Berti se prepara para un hecho histórico, su debut en la Copa Libertadores. La Lepra llega en un gran momento futbolístico, con confianza, identidad y resultados, y buscará trasladar ese rendimiento al plano internacional para empezar a escribir su propia historia en el máximo certamen continental.

Allí, los 32 equipos clasificados conocerán su camino en el certamen continental, que comenzará a disputarse en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo en su fase inicial.

Entre los equipos argentinos se destacan Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia, este último representando a Mendoza en su primera participación en el torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2033906208390975604&partner=&hide_thread=false

Cómo será el sorteo de la Copa Libertadores 2026

El sorteo se realizará con cuatro bombos, organizados según el ranking y el rendimiento reciente de los equipos.

Los clubes del Bombo 1 serán cabeza de serie, entre ellos Flamengo (vigente campeón), Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional y Fluminense.

En tanto, el Bombo 4 incluirá a los equipos provenientes de fases previas y debutantes, como Independiente Rivadavia, que buscará dar el golpe en su estreno internacional.

El sistema evitará que equipos del mismo país compartan grupo, salvo excepciones con los clasificados desde las fases preliminares.

Equipos clasificados y lo que se viene en la Libertadores

La edición 2026 contará con 32 equipos de toda Sudamérica: seis de Argentina y Brasil, además de representantes de Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

El torneo tendrá un calendario intenso: tras la fase de grupos, habrá un receso por el Mundial 2026 y luego se retomará con los octavos de final desde el 11 de agosto.

La gran final está prevista para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, en lo que promete ser otro capítulo histórico del fútbol sudamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodrigoRomano76/status/2032285165620510794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2032285165620510794%7Ctwgr%5E22b23136fcd957f03b45fdd2bcb07611695ead53%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sitioandino.com.ar%2Fandino-sports%2Fsorteo-copa-libertadores-2026-fecha-hora-bombos-y-que-equipos-participan-del-evento-paraguay-n5719262&partner=&hide_thread=false

Preguntas y respuestas clave sobre el sorteo de la Copa Libertadores 2026

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 (hora argentina) en Luque, Paraguay.

¿Dónde ver el sorteo de la Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver por señales deportivas y plataformas oficiales de CONMEBOL.

¿Qué equipos participan en la Copa Libertadores 2026?

Participan 32 equipos de Sudamérica, incluidos Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.

¿Cuándo empieza la fase de grupos de la Libertadores 2026?

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará en la semana del 7 de abril.

¿Dónde se juega la final de la Libertadores 2026?

La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Temas
Seguí leyendo

¿La lista para el Mundial? Estos son los 28 convocados por Scaloni para la fecha FIFA de marzo

El funeral de Marcelo Araujo terminó con un macabro e insólito episodio

Messi busca la clasificación en Miami por la Concachampions

Fútbol femenino de Primera: Las Gladiadoras y Las Santitas llegan a Mendoza

San Martín, Huracán y FADEP inician el sueño del ascenso a la Primera Nacional

La Scaloneta vuelve a La Bombonera en la previa al Mundial 2026

Argentina busca llevar el Mundial de Rugby 2035 a Sudamérica

La Champions entra en zona de definición: mirá el panorama completo

Las Más Leídas

Foto ilustrativa. Iniciaron los trabajos para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

Arrancaron los trabajos en la olvidada Ruta 143, que une el Sur con el Valle de Uco

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP. video

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores