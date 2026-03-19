Sorteo Copa Libertadores 2026: hora, bombos y qué rivales puede tener la Lepra

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 ya tiene fecha confirmada y genera gran expectativa en Sudamérica. El evento se realizará en Paraguay y definirá los grupos del torneo más importante del continente, donde habrá 32 equipos en busca de la gloria eterna, con presencia argentina y mendocina.
La CONMEBOL Libertadores 2026 entra en una etapa clave con la confirmación del sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo desde las 20 (hora argentina) en Luque, Paraguay.
Independiente Rivadavia vive un presente soñado: mientras es puntero del Torneo Apertura, el equipo de Alfredo Berti se prepara para un hecho histórico, su debut en la Copa Libertadores. La Lepra llega en un gran momento futbolístico, con confianza, identidad y resultados, y buscará trasladar ese rendimiento al plano internacional para empezar a escribir su propia historia en el máximo certamen continental.
Allí, los 32 equipos clasificados conocerán su camino en el certamen continental, que comenzará a disputarse en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo en su fase inicial.
Entre los equipos argentinos se destacan Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia, este último representando a Mendoza en su primera participación en el torneo.