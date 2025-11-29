29 de noviembre de 2025
La Copa Libertadores vuelve a Río: Flamengo se consagra campeón en una final cargada de tensión

El equipo brasileño volvió a coronarse campeón continental después de tres años y sumó su cuarto título. Ahora enfrentará a Lanús en la final de la Supercopa Sudamericana.

Foto: Copa Conmebol Libertadores (Vía X)
El Estadio Monumental de Lima, en Perú, fue el escenario de una nueva final de la Copa Libertadores disputada entre Flamengo y Palmeiras. Con el destino inclinado para que el título permaneciera en Brasil, el triunfo quedó en manos del Fla con un 1-0 ajustado. Así alcanzó su cuarta conquista del máximo torneo continental, igualando a Estudiantes y River.

Además de asegurarse un premio superior a los 30 millones de dólares, el equipo obtuvo el pase a otra final frente a Lanús, actual campeón de la Copa Sudamericana. Ambos definirán al ganador de la Recopa en una serie de ida y vuelta programada para febrero de 2026.

Lo que dejó la final entre Flamengo y el Palmeiras

El arranque del partido en Lima fue para el Mengão. A los 5 minutos, un tiro de esquina cerrado de De Arrascaeta casi termina adentro por el segundo palo del arco defendido por Carlos Miguel. A los 14', Bruno Henrique probó desde el borde del área con un remate potente que se fue apenas por encima del travesaño.

Palmeiras respondió a los 21', cuando Khellven abrió hacia la derecha y Vitor Roque conectó de cabeza, de pique al suelo. La pelota, sin embargo, se elevó por arriba del arco custodiado por Rossi.

Con el correr de los minutos y sin goles en el marcador, empezaron los roces entre ambos equipos. Los jugadores del Verdão reclamaron la expulsión de Erick Pulgar por una supuesta agresión, pero Darío Herrera solo lo amonestó y el VAR no intervino.

Antes del cierre del primer tiempo, Flamengo tuvo otra chance clara con la combinación entre Carrascal y Bruno Henrique. El arquero del Palmeiras logró cerrar justo, y Piquerez terminó de despejar casi sobre la línea.

En el complemento llegaron las jugadas más claras. A los seis minutos, Flamengo aprovechó un error en la salida de Palmeiras y De Arrascaeta definió, pero Gustavo Gómez logró bloquear el remate a tiempo. Las dudas del Verdão siguieron y el equipo empezó a mostrar nervios, sobre todo en el juego aéreo. Esa fragilidad se evidenció a los 21’, cuando Danilo conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por De Arrascaeta y abrió el marcador para el Fla por la mínima.

Palmeiras reaccionó con dos llegadas peligrosas, que estuvieron cerca de revertir el resultado a los 25 y 43 minutos, pero no logró concretar. Ya en el descuento, Flamengo tuvo la chance de liquidar el partido con un tiro libre de Everton, cuyo remate se estrelló en el palo. Finalmente, el Mengão selló una victoria ajustada que significó su cuarto título continental.

Flamengo sacó pasaje internacional: los próximos desafíos

Además de igualar los 25 trofeos logrados entre Brasil y Argentina en la tabla histórica, Flamengo aseguró su clasificación anticipada al Mundial de Clubes 2029 y también su lugar en la Copa Intercontinental.

El equipo carioca ya piensa en su próximo reto internacional por la final de la Recopa Sudamericana frente a Lanús, vigente campeón de la Sudamericana 2025. La serie será a doble partido: primero en La Fortaleza, el 18 de febrero de 2026, y la revancha el 25 del mismo mes en Brasil.

