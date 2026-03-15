15 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Sportivo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia visita a Gimnasia LP: hora, TV y cómo llegan al duelo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Lobo platense por una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra va por los tres puntos.

La Lepra va por los tres puntos.

Foto: Prensa Liga Profesional de Fútbol
Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata este domingo 15 de marzo a las 15:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y contará con transmisión de TNT Sports.

La Lepra afrontará un partido importante en el Bosque platense, con la intención de volver a sumar después de un resultado que dejó preocupación en Mendoza.

Lee además
La Lepra estuvo poco fina.
no pudo el azul

La Lepra chocó con el paredón Barracas en el Gargantini, perdió 2-1 pero aún es puntero
La Lepra busca los tres puntos en una nueva jornada del Torneo Apertura.
de nuevo al ruedo

Vuelve el fútbol con la fecha 10 del Apertura ¿Cuándo juegan la Lepra y el Lobo?

A pesar del traspié, el Azul continúa siendo uno de los animadores del torneo, aunque acumula tres partidos sin ganar y necesita volver a sumar para sostener su posición en la tabla.

El objetivo del equipo mendocino es seguir sumando en todas las tablas y mantenerse competitivo durante la temporada.

Gimnasia llega en levantada

Por su parte, Gimnasia de La Plata llega con buen ánimo luego de vencer 2-1 a Banfield, resultado que le permitió acomodarse en zona de clasificación.

El equipo platense buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente y consolidarse entre los equipos que pelean por avanzar en el torneo.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Luego de este encuentro en La Plata, la Lepra volverá a jugar en Mendoza. En la próxima fecha, Independiente Rivadavia recibirá a Rosario Central el domingo a las 22:15 en el estadio Bautista Gargantini, en otro compromiso importante del Torneo Apertura.

Preguntas y respuestas clave sobre Gimnasia LP vs Independiente Rivadavia

¿Cuándo juegan Gimnasia LP vs Independiente Rivadavia?

El partido se disputará el domingo 15 de marzo a las 15:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

¿Dónde ver Gimnasia LP vs Independiente Rivadavia?

El encuentro será transmitido por TNT Sports.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia al partido?

La Lepra viene de perder 2-1 ante Barracas Central y buscará volver a sumar en el Bosque.

¿Cómo llega Gimnasia de La Plata?

El equipo platense llega tras ganarle 2-1 a Banfield, resultado que lo metió en zona de clasificación.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

La Lepra y el Lobo tienen día y hora para la fecha 10 del Apertura

Escándalo por la Finalissima: la AFA salió a explicar por qué se cayó Argentina vs España

Colapinto la rompió en China y volvió a los puntos en la Fórmula 1

Motores y adrenalina: llega el Campeonato Mendocino de Motocross a Tunuyán

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España: los motivos detrás de la suspensión

Sufrió hasta el final, pero ganó: Godoy Cruz celebró su primer triunfo

Franco Colapinto ya tiene posición de largada en el GP de China: desde dónde arrancará

El conmovedor agradecimiento de Juan Cruz Yacopini mientras sigue recuperándose del accidente en El Carrizal

LO QUE SE LEE AHORA
Se canceló la Finalissima entre Argentina y España: los motivos detrás de la suspensión

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España: los motivos detrás de la suspensión

Las Más Leídas

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego video

Guía del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en Mendoza

Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras video

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Nuevo Parque Solar Aguas Luján: el Gobierno de Mendoza licita su construcción por $2.500 millones

Energía limpia y ahorro millonario: el proyecto solar que impulsa Mendoza en Luján de Cuyo

El Tomba encontró alivio: venció a Ferro y logró su primera victoria en la Primera Nacional

Sufrió hasta el final, pero ganó: Godoy Cruz celebró su primer triunfo