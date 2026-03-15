Independiente Rivadavia visita a Gimnasia LP: hora, TV y cómo llegan al duelo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata este domingo 15 de marzo a las 15:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y contará con transmisión de TNT Sports.
La Lepra afrontará un partido importante en el Bosque platense, con la intención de volver a sumar después de un resultado que dejó preocupación en Mendoza.
A pesar del traspié, el Azul continúa siendo uno de los animadores del torneo, aunque acumula tres partidos sin ganar y necesita volver a sumar para sostener su posición en la tabla.
El objetivo del equipo mendocino es seguir sumando en todas las tablas y mantenerse competitivo durante la temporada.
Gimnasia llega en levantada
Por su parte, Gimnasia de La Plata llega con buen ánimo luego de vencer 2-1 a Banfield, resultado que le permitió acomodarse en zona de clasificación.
El equipo platense buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente y consolidarse entre los equipos que pelean por avanzar en el torneo.
Lo que viene para Independiente Rivadavia
Luego de este encuentro en La Plata, la Lepra volverá a jugar en Mendoza. En la próxima fecha, Independiente Rivadavia recibirá a Rosario Central el domingo a las 22:15 en el estadio Bautista Gargantini, en otro compromiso importante del Torneo Apertura.
Preguntas y respuestas clave sobre Gimnasia LP vs Independiente Rivadavia
¿Cuándo juegan Gimnasia LP vs Independiente Rivadavia?
El partido se disputará el domingo 15 de marzo a las 15:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
¿Dónde ver Gimnasia LP vs Independiente Rivadavia?
El encuentro será transmitido por TNT Sports.
¿Cómo llega Independiente Rivadavia al partido?
La Lepra viene de perder 2-1 ante Barracas Central y buscará volver a sumar en el Bosque.
¿Cómo llega Gimnasia de La Plata?
El equipo platense llega tras ganarle 2-1 a Banfield, resultado que lo metió en zona de clasificación.