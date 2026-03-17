Sorteo Copa Libertadores 2026: fecha, hora, bombos y qué equipos participan del evento en Paraguay

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 ya tiene fecha confirmada y genera gran expectativa en Sudamérica. El evento se realizará en Paraguay y definirá los grupos del torneo más importante del continente, donde habrá 32 equipos en busca de la gloria eterna, con presencia argentina y mendocina.
La CONMEBOL Libertadores 2026 entra en una etapa clave con la confirmación del sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo desde las 20 (hora argentina) en Luque, Paraguay.
Allí, los 32 equipos clasificados conocerán su camino en el certamen continental, que comenzará a disputarse en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo en su fase inicial.
Entre los equipos argentinos se destacan Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia, este último representando a Mendoza en su primera participación en el torneo.