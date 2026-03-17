Sorteo Copa Libertadores 2026: fecha, hora, bombos y qué equipos participan del evento en Paraguay

El trofeo de la Copa Libertadores, el máximo objetivo de los 32 equipos participantes del torneo 2026

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 ya tiene fecha confirmada y genera gran expectativa en Sudamérica. El evento se realizará en Paraguay y definirá los grupos del torneo más importante del continente, donde habrá 32 equipos en busca de la gloria eterna, con presencia argentina y mendocina.

La CONMEBOL Libertadores 2026 entra en una etapa clave con la confirmación del sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo desde las 20 (hora argentina) en Luque, Paraguay.

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Allí, los 32 equipos clasificados conocerán su camino en el certamen continental, que comenzará a disputarse en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo en su fase inicial.

Entre los equipos argentinos se destacan Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia , este último representando a Mendoza en su primera participación en el torneo.

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Con las clasificaciones de Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal, Tolima y Deportivo Independiente de Medellin así quedan los Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026.



En cada uno de los Grupos no podrá haber dos equipos de un mismo país… pic.twitter.com/jXFj63UUme — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) March 13, 2026

Cómo será el sorteo de la Copa Libertadores 2026

El sorteo se realizará con cuatro bombos, organizados según el ranking y el rendimiento reciente de los equipos.

Los clubes del Bombo 1 serán cabeza de serie, entre ellos Flamengo (vigente campeón), Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional y Fluminense.

En tanto, el Bombo 4 incluirá a los equipos provenientes de fases previas y debutantes, como Independiente Rivadavia, que buscará dar el golpe en su estreno internacional.

El sistema evitará que equipos del mismo país compartan grupo, salvo excepciones con los clasificados desde las fases preliminares.

Equipos clasificados y lo que se viene en la Libertadores

La edición 2026 contará con 32 equipos de toda Sudamérica: seis de Argentina y Brasil, además de representantes de Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

El torneo tendrá un calendario intenso: tras la fase de grupos, habrá un receso por el Mundial 2026 y luego se retomará con los octavos de final desde el 11 de agosto.

La gran final está prevista para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, en lo que promete ser otro capítulo histórico del fútbol sudamericano.

Preguntas y respuestas clave sobre el sorteo de la Copa Libertadores 2026

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 (hora argentina) en Luque, Paraguay.

¿Dónde ver el sorteo de la Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver por señales deportivas y plataformas oficiales de CONMEBOL.

¿Qué equipos participan en la Copa Libertadores 2026?

Participan 32 equipos de Sudamérica, incluidos Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.

¿Cuándo empieza la fase de grupos de la Libertadores 2026?

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará en la semana del 7 de abril.

¿Dónde se juega la final de la Libertadores 2026?

La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.