La mendocina Julieta Benedetti de oro en los Panamericanos Junior ¿Por qué dio el golpe?

La mendocina Julieta Benedetti se convirtió en protagonista absoluta de Ciclismo en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 al ganar la prueba de ruta individual femenina. Con su victoria, Argentina consiguió la undécima medalla de oro en el torneo y la ciclista aseguró su boleto para los Panamericanos de Lima 2027.
Una carrera perfecta para Julieta Benedetti y un podio inolvidable
La pedalista de 21 años dominó el pelotón con un registro de 2h 51’ 19”. La escoltaron la ecuatoriana Natalie Revelo y la colombiana Natalia Garzón, que nada pudieron hacer frente al sprint final de la argentina.
Contreras, protagonista de Mendoza en aguas abiertas
En natación, Martina Contreras completó los 10 km de aguas abiertas con un tiempo de 2h 01’ 54”, finalizando en el sexto lugar. La prueba fue ganada por la brasileña Cibelle Eichelberger, escoltada por la ecuatoriana Ana Abad y la mexicana Paulina Alanis.
Saavedra, con chances en equipos en Tenis de mesa
En tenis de mesa, el mendocino Tomás Alín Saavedra no logró avanzar en singles tras caer 4-2 ante el ecuatoriano Joshua Robayo y tampoco en dobles junto a Nicolás Callaba, donde fueron eliminados en cuartos de final. Aun así, conserva la ilusión en la competencia por equipos, donde buscará revancha.