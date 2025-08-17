La mendocina Julieta Benedetti de oro en los Panamericanos Junior ¿Por qué dio el golpe?

Destacada

La mendocina Julieta Benedetti de oro en los Panamericanos Junior

La ciclista de Luján de Cuyo, Julieta Benedetti, ganó la ruta femenina de Ciclismo en los Panamericanos Junior 2025 y ya piensa en los Juegos de Lima 2027. Mirá lo sucedido.

Julieta Benedetti subió a lo más alto del podio en Asunción y escribió una nueva página dorada para Mendoza.

Julieta Benedetti subió a lo más alto del podio en Asunción y escribió una nueva página dorada para Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

La mendocina Julieta Benedetti se convirtió en protagonista absoluta de Ciclismo en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 al ganar la prueba de ruta individual femenina. Con su victoria, Argentina consiguió la undécima medalla de oro en el torneo y la ciclista aseguró su boleto para los Panamericanos de Lima 2027.

Una carrera perfecta para Julieta Benedetti y un podio inolvidable

La pedalista de 21 años dominó el pelotón con un registro de 2h 51’ 19”. La escoltaron la ecuatoriana Natalie Revelo y la colombiana Natalia Garzón, que nada pudieron hacer frente al sprint final de la argentina.

En vivo: la Lepra pierde con Boca en el Malvinas Argentinas
En vivo: la Lepra pierde con Boca en el Malvinas Argentinas
El Tomba no pudo hacer pie.
Durísima derrota del Tomba ante River ¿A cuánto quedó del descenso?
Mendoza, tierra de medallas

La actuación de los mendocinos en los Juegos dejó un saldo histórico:

  • Oro: Julieta Benedetti – Ruta individual femenina (Ciclismo)

  • Plata: Julieta Benedetti – Contrarreloj individual (Ciclismo)

  • Plata: Julieta Benedetti – Omnium (Ciclismo)

  • Plata: Lucía Miralles – Cross country olímpico (Mountain Bike)

  • Plata: Martín Mansilla – Cuatro sin timonel (Remo)

  • Bronce: Josefina Mella – Pistola 10m aire (Tiro)

  • Bronce: Mateo Di Leo Blas – 80kg masculino (Taekwondo)

Contreras, protagonista de Mendoza en aguas abiertas

En natación, Martina Contreras completó los 10 km de aguas abiertas con un tiempo de 2h 01’ 54”, finalizando en el sexto lugar. La prueba fue ganada por la brasileña Cibelle Eichelberger, escoltada por la ecuatoriana Ana Abad y la mexicana Paulina Alanis.

Saavedra, con chances en equipos en Tenis de mesa

En tenis de mesa, el mendocino Tomás Alín Saavedra no logró avanzar en singles tras caer 4-2 ante el ecuatoriano Joshua Robayo y tampoco en dobles junto a Nicolás Callaba, donde fueron eliminados en cuartos de final. Aun así, conserva la ilusión en la competencia por equipos, donde buscará revancha.

Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza.
