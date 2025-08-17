Quilmes

¿Puede Quilmes resistir? Hinchas atacan al plantel y crece el miedo al descenso

Crisis total en Quilmes Atlético Club: insultos, amenazas en autos y clima hostil tras otra derrota ¿Hasta dónde llegará el conflicto en el Cervecero? Repasá lo sucedido.

Quilmes no encuentra el rumbo.

Por Sitio Andino Deportes

La crisis futbolística e institucional de Quilmes alcanzó un punto límite este fin de semana, luego de que un grupo de hinchas agrediera e insultara a los jugadores tras la derrota ante Los Andes. Falta de custodia policial, amenazas directas y mensajes intimidatorios marcaron una jornada que expuso la delicada situación que atraviesa el club.

Amenazas con carteles: el momento más tenso de la crisis en Quilmes

Según pudo saber Noticias Argentinas, los incidentes se produjeron cuando el plantel regresaba al estadio Centenario para retirar sus vehículos. El micro que trasladaba al equipo no contaba con custodia policial, lo que permitió que un grupo de hinchas se acercara y comenzara a insultar a los futbolistas.

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas (Foto: Prensa HLH y BM).
Vamos mendoza

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron acción en el Federal A ¿Cómo quedaron en el torneo?
El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, convirtió un golazo de tiro libre.
golazo

Julián Álvarez dejó a todo el Atlético Madrid con la boca abierta: mirá la obra de arte que tiró

El episodio más grave llegó cuando los jugadores descubrieron carteles intimidatorios en sus autos. Uno de ellos decía: Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital. Este hecho reflejó la tensión extrema que atraviesa el club tras la salida de Aldo Duscher como entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuilmesEnLinea/status/1956891493320564782&partner=&hide_thread=false

Autocrítica y silencio: lo que dijo el plantel de Quilmes tras el ataque de los hinchas

En conferencia de prensa, el DT interino Néstor Frediani lamentó la derrota: “Lamentablemente, no se pudo, el gol nos golpeó”.

Por parte de los jugadores, solo habló el defensor Federico Tevez, quien asumió responsabilidades: “La culpa es nuestra, tenemos que seguir trabajando”.

La situación deja a Quilmes en un escenario crítico: no solo debe escapar de la zona de descenso, sino también recuperar la confianza de sus hinchas y calmar un ambiente hostil que amenaza con desbordarse.

