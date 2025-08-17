¿Puede Quilmes resistir? Hinchas atacan al plantel y crece el miedo al descenso

La crisis futbolística e institucional de Quilmes alcanzó un punto límite este fin de semana, luego de que un grupo de hinchas agrediera e insultara a los jugadores tras la derrota ante Los Andes . Falta de custodia policial, amenazas directas y mensajes intimidatorios marcaron una jornada que expuso la delicada situación que atraviesa el club.

Según pudo saber Noticias Argentinas, los incidentes se produjeron cuando el plantel regresaba al estadio Centenario para retirar sus vehículos. El micro que trasladaba al equipo no contaba con custodia policial , lo que permitió que un grupo de hinchas se acercara y comenzara a insultar a los futbolistas .

El episodio más grave llegó cuando los jugadores descubrieron carteles intimidatorios en sus autos. Uno de ellos decía: “ Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital ”. Este hecho reflejó la tensión extrema que atraviesa el club tras la salida de Aldo Duscher como entrenador.

En conferencia de prensa, el DT interino Néstor Frediani lamentó la derrota: “Lamentablemente, no se pudo, el gol nos golpeó”.

SE RE PICO EN EL CENTENARIO. HINCHAS VERSUS PLANTEL Algunos hinchas de Quilmes fueron a buscar al plantel Cervecero después de la derrota frente a Los Andes en Lomas de Zamora. pic.twitter.com/7YAwhRX6nW

Por parte de los jugadores, solo habló el defensor Federico Tevez, quien asumió responsabilidades: “La culpa es nuestra, tenemos que seguir trabajando”.

La situación deja a Quilmes en un escenario crítico: no solo debe escapar de la zona de descenso, sino también recuperar la confianza de sus hinchas y calmar un ambiente hostil que amenaza con desbordarse.