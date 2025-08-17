A Marc Márquez no lo frena ni el viento en el MotoGP ¿Cómo quedó en la tabla tras ganar en Austria?

El español de Ducati Marc Márquez se quedó con el Gran Premio de Austria y suma ya 97 victorias en su carrera, ampliando su dominio en la Moto GP 2025.

El piloto español Marc Márquez volvió a demostrar su vigencia al ganar el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Con esta victoria, la novena en 2025 , el hombre de Ducati alcanzó su 97° triunfo histórico y se mantiene como líder sólido del campeonato mundial de Moto GP , con 418 puntos.

A pesar de haber clasificado en la cuarta posición , Márquez ganó dos puestos en las primeras curvas y desde allí fue paciente para atacar. Primero superó a su hermano Álex Márquez , luego dejó atrás a Francesco Bagnaia y finalmente ejecutó dos maniobras clave sobre Marco Bezzecchi , con adelantamientos por el interior en la curva uno y la tres.

El piloto de 32 años se escapó en las últimas ocho vueltas y consiguió su primer triunfo en el Red Bull Ring , escenario emblemático también para la Fórmula 1.

Podio, accidente y tabla de posiciones de la Moto GP 2025

El podio lo completaron el español Fermín Aldeguer (Gresini) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Cuarto fue Pedro Acosta (Red Bull KTM) y quinto Enea Bastianini (KTM).

La carrera tuvo un momento de tensión en la vuelta 15, con la caída de Jorge Martín, vigente campeón, que perdió el control en la curva siete. Aunque quedó fuera de la prueba, pudo salir ileso.

Con 418 puntos y una ventaja de 142 unidades sobre su hermano Álex, Marc Márquez se mantiene como el gran dominador de la temporada.

Próxima cita del MotoGP: Hungría

La Moto GP se mudará a Balaton Park, en Hungría, donde el próximo domingo 24 de agosto se correrá una nueva fecha del campeonato. Allí, todos se preguntan lo mismo: ¿podrá alguien detener la marcha implacable de Marc Márquez en 2025?