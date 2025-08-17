con todo

A Marc Márquez no lo frena ni el viento en el MotoGP ¿Cómo quedó en la tabla tras ganar en Austria?

El español Marc Márquez se quedó con una victoria fundamental en el Campeonato Mundial de Motociclismo, con fecha hoy en Austria. Mirá lo sucedido.

El español de Ducati Marc Márquez se quedó con el Gran Premio de Austria y suma ya 97 victorias en su carrera, ampliando su dominio en la Moto GP 2025.

El español de Ducati Marc Márquez se quedó con el Gran Premio de Austria y suma ya 97 victorias en su carrera, ampliando su dominio en la Moto GP 2025.

Un inicio agresivo y adelantamientos decisivos de Marc Márquez

A pesar de haber clasificado en la cuarta posición, Márquez ganó dos puestos en las primeras curvas y desde allí fue paciente para atacar. Primero superó a su hermano Álex Márquez, luego dejó atrás a Francesco Bagnaia y finalmente ejecutó dos maniobras clave sobre Marco Bezzecchi, con adelantamientos por el interior en la curva uno y la tres.

Lee además
El MotoGP de Austria tiene este sábado desde las 5:50 horas de la mañana de la Argentina su clasificación.
el detalle completo

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo el Gran Premio de Austria
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas (Foto: Prensa HLH y BM).
Vamos mendoza

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron acción en el Federal A ¿Cómo quedaron en el torneo?

El piloto de 32 años se escapó en las últimas ocho vueltas y consiguió su primer triunfo en el Red Bull Ring, escenario emblemático también para la Fórmula 1.

Podio, accidente y tabla de posiciones de la Moto GP 2025

El podio lo completaron el español Fermín Aldeguer (Gresini) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Cuarto fue Pedro Acosta (Red Bull KTM) y quinto Enea Bastianini (KTM).

La carrera tuvo un momento de tensión en la vuelta 15, con la caída de Jorge Martín, vigente campeón, que perdió el control en la curva siete. Aunque quedó fuera de la prueba, pudo salir ileso.

Con 418 puntos y una ventaja de 142 unidades sobre su hermano Álex, Marc Márquez se mantiene como el gran dominador de la temporada.

Próxima cita del MotoGP: Hungría

La Moto GP se mudará a Balaton Park, en Hungría, donde el próximo domingo 24 de agosto se correrá una nueva fecha del campeonato. Allí, todos se preguntan lo mismo: ¿podrá alguien detener la marcha implacable de Marc Márquez en 2025?

Temas
Seguí leyendo

Julián Álvarez dejó a todo el Atlético Madrid con la boca abierta: mirá la obra de arte que tiró

Matías Rossi ganó en General Roca e hizo historia en el TC2000 ¿Por qué motivo?

¡Bombazo para Franco Colapinto! Ni el llamado de Williams le dio esta flor de noticia

Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza

¿Puede Quilmes resistir? Hinchas atacan al plantel y crece el miedo al descenso

Volvió Messi y el Inter Miami festejó: este es el resumen de lo que no viste

El Tomba choca contra River en el Monumental: hora y dónde verlo

La Lepra tiene una parada difícil ante Boca en el Malvinas: hora y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza.
Dato alarmante

Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza

Las Más Leídas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Te Puede Interesar

Las promociones no alcanzaron este Día del Niño y el gasto promedio cayó. 
Sector pymes

Las promociones no alcanzaron este Día del Niño y el gasto promedio cayó

Por Sitio Andino Economía
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas (Foto: Prensa HLH y BM).
Vamos mendoza

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron acción en el Federal A ¿Cómo quedaron en el torneo?

Por Martín Sebastián Colucci
José de San Martín padre tambien del vino cuyano (Imagen trabajada con IA)
San Martín viticultor

José de San Martín, Padre de la Patria y del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez