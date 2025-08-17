golazo

Julián Álvarez dejó a todo el Atlético Madrid con la boca abierta: mirá la obra de arte que tiró

El delantero argentino del Club Atlético Madrid, Julián Álvarez, fue uno de los destacados en la fecha del fútbol de España. Repasá qué hizo.

El delantero argentino del Atlético de Madrid,&nbsp;Julián Álvarez, convirtió un&nbsp;golazo de tiro libre.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, convirtió un golazo de tiro libre.

Por Sitio Andino Deportes

El delantero argentino del Club Atlético de Madrid, Julián Álvarez, convirtió un golazo de tiro libre en el duelo de este domingo frente al Espanyol, válido por la primera fecha de la Liga de España.

A los 37 minutos de la etapa inicial, con el partido igualado y con el cuadro “Colchonero” sin poder generar demasiado peligro en el área rival, el surgido en River destrabó el duelo con un remate que se coló en el ángulo superior derecho del arco defendido por Marko Dmitrovi.

Mirá el golazo de Julián Álvarez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1957173262653472895&partner=&hide_thread=false

La dedicatoria de Julián Álvarez

Julián Álvarez celebró llevándose la pelota debajo de su camiseta en un claro gesto hacia su esposa, Emilia Ferrero, y el primer hijo que ambos tienen en camino. Mientras tanto, de fondo se oían los cánticos “Julián, Julián” de los miles de fanáticos colchoneros que se acercaron hasta el RCDE Stadium.

