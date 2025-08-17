Julián Álvarez dejó a todo el Atlético Madrid con la boca abierta: mirá la obra de arte que tiró

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, convirtió un golazo de tiro libre.

Por Sitio Andino Deportes







El delantero argentino del Club Atlético de Madrid, Julián Álvarez, convirtió un golazo de tiro libre en el duelo de este domingo frente al Espanyol, válido por la primera fecha de la Liga de España.

A los 37 minutos de la etapa inicial, con el partido igualado y con el cuadro “Colchonero” sin poder generar demasiado peligro en el área rival, el surgido en River destrabó el duelo con un remate que se coló en el ángulo superior derecho del arco defendido por Marko Dmitrovi.

La acción del delantero argentino fue el reflejo del peso ofensivo que aportó el delantero argentino en el sistema que eligió el técnico Simeone, respaldado desde la mediacancha por futbolistas como Thiago Almada, Conor Gallagher y Johnny Cardoso. El Atlético de Madrid registró un 61% de posesión, realizó nueve remates totales y ganó tres tiros de esquina al cabo de la primera etapa.

Mirá el golazo de Julián Álvarez Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1957173262653472895&partner=&hide_thread=false OBRA DE ARTE DE JULIÁN ÁLVAREZ PARA ATLÉTICO DE MADRID pic.twitter.com/Ga8L0eIq8g — VSports Team (@VSportsTM) August 17, 2025 La dedicatoria de Julián Álvarez Julián Álvarez celebró llevándose la pelota debajo de su camiseta en un claro gesto hacia su esposa, Emilia Ferrero, y el primer hijo que ambos tienen en camino. Mientras tanto, de fondo se oían los cánticos “Julián, Julián” de los miles de fanáticos colchoneros que se acercaron hasta el RCDE Stadium.