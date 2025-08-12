Comenzó la danza de nombres

Después de la disolución del Consejo de Fútbol en Boca, ¿quién será el nuevo mánager?

Aunque para Riquelme no es un tema urgente, en el club Atlético Boca Juniors ya se barajan cuatro nombres como posibles candidatos.

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors busca retomar el orden futbolístico, pero el empate ante Racing Club mantiene la incertidumbre, a pesar de la disolución del Consejo de Fútbol por decisión de Juan Román Riquelme. Ahora, el futuro del Xeneize dependerá de la llegada de un nuevo mánager, un tema que, aunque no es prioritario, ya tiene cuatro nombres que suenan con fuerza.

Nuevo mánager para Boca: quiénes son los candidatos más fuertes

Tras la salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna del CdF, Marcelo Delgado quedó como el único integrante de la vieja guardia en funciones. Para no dejarlo solo, Riquelme deberá impulsar la incorporación de un mánager que, según los rumores, aún no tiene nombres concretos, ya que por ahora no hay una búsqueda formal en marcha.

Los próximos días serán clave, ya que el presidente del Xeneize comenzará a contactar a los posibles candidatos para evaluar sus propuestas y así intentar mejorar el presente del club.

Aunque no hay certezas, desde el seno del club de La Ribera señalan que dos de los apuntados por Román son José Pékerman y Carlos Navarro Montoya, quienes se destacan como aspirantes por su amplia experiencia. Sin embargo, la primera opción parece tener mayores chances.

A estos nombres se suman otros, como Alberto Márcico, exjugador de Boca y uno de los mayores apoyos de Riquelme en los momentos más difíciles de su gestión. También está Claudio Borghi, actual miembro del Comité Asesor de Argentinos Juniors, quien fue técnico del Xeneize en 2010 y mantiene una buena relación con Román.

