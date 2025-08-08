Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador hartó y fue desvinculado de la institución

Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador hartó y fue desvinculado de la institución Según información oficial, Boca Juniors aceptó la decisión de Marcos Rojo de rescindir su contrato con el club, tras haber rechazado la propuesta inicialmente.

Marcos Rojo Boca Juniors aceptó la decisión de Marcos Rojo de rescindir su contrato con el club El defensor de 35 años, tras quedar en libertad de acción, fue oficialmente confirmado como el nuevo jugador de Racing Club, sumándose al equipo de cara a lo que sigue.

Se informó que fue el propio ex Manchester United quien tomó la iniciativa para convocar la reunión, en la que, de común acuerdo con la Comisión Directiva, se decidió finalizar su vínculo con el club. Cabe recordar que tuvo conflictos previos con Miguel Ángel Russo.

Así, Rojo cobrará hasta el último día trabajado y firmará la rescisión del contrato este viernes. De este modo, Boca suma un nuevo capítulo polémico en su historia.