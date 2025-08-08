Chau, chau, adiós

Boca y Russo pasaron la escoba: este jugador hartó y fue desvinculado de la institución

Una nueva polémica sacude a Boca: un futbolista deja el club tras desacuerdos con Miguel Ángel Russo. Descubrí quién es y todos los detalles en la nota.

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo del fútbol argentino: un futbolista de Boca Juniors fue desvinculado de la institución luego de múltiples conflictos con su técnico, Miguel Ángel Russo. Te contamos a continuación de quién se trata.

Según información oficial, Boca Juniors aceptó la decisión de Marcos Rojo de rescindir su contrato con el club, tras haber rechazado la propuesta inicialmente.

Juna Román Riquelme no perdonó.
no va más

Juan Román Riquelme tuvo un ataque de furia en Boca ¿A quién echó?
Boca no tiene paz.
calentitos

Rebelión en Boca: mirá la frase del Che con la que Saracchi hizo enojar a todos
Marcos Rojo
El defensor de 35 años, tras quedar en libertad de acción, fue oficialmente confirmado como el nuevo jugador de Racing Club, sumándose al equipo de cara a lo que sigue.

Se informó que fue el propio ex Manchester United quien tomó la iniciativa para convocar la reunión, en la que, de común acuerdo con la Comisión Directiva, se decidió finalizar su vínculo con el club. Cabe recordar que tuvo conflictos previos con Miguel Ángel Russo.

