Lionel Scaloni y un dilema inédito rumbo al Mundial: "Estamos pasados de jugadores"

La Selección de fútbol de Argentina llega al Mundial 2026 con un problema tan inesperado como positivo: Lionel Scaloni cuenta con más futbolistas en nivel competitivo que lugares disponibles. La frase “estamos pasados de jugadores” pasó de ser una broma en una convocatoria amplia a convertirse en un retrato fiel del desafío que enfrenta el cuerpo técnico.

Argentina vive una situación particular: combina la solidez del núcleo campeón del mundo con una generación joven que irrumpió con fuerza en los últimos dos años. Futbolistas surgidos de la Sub 20, jugadores que explotaron en Europa y talentos que sostienen un rendimiento élite hicieron que el universo de convocables supere ampliamente los 26 cupos permitidos.

Scaloni lo anticipó en varias oportunidades: nadie tiene el lugar asegurado . Los amistosos previos serán determinantes y la competencia interna estará en su nivel más alto desde que asumió el ciclo. En un equipo campeón del mundo, entrar a la lista no será un trámite para nadie .

El cuerpo técnico mantiene el eje de Qatar , pero el calendario más extenso y exigente del Mundial 2026 obliga a evaluar cómo combinar jerarquía y frescura. Casos como Julián Álvarez , consolidado en la élite, o Franco Mastantuono , que crece en Europa, representan la evolución natural del proyecto.

A la par, nombres como Lautaro Rivero o Aníbal Moreno muestran que la Selección continúa abierta a nuevos rendimientos, pero con una condición innegociable: quien no esté al 100%, no viajará.

A seis meses del Mundial, Argentina llega con abundancia de talento, variantes en todas las líneas y una renovación que presiona por minutos. En este escenario, la frase de Scaloni deja de ser un comentario casual y se transforma en una certeza: la Selección está pasada de jugadores… y ése es el mejor problema que puede tener.