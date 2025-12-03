Chile podría jugar un Mundial pese a no clasificarse: Rusia impulsa un torneo paralelo en 2026
Rusia propone un “Mundial de los no clasificados” en Washington, lo que permitiría a Chile, entre otros, a tener su cita de fútbol. Mirá lo que se viene.
Chile, Perú y Venezuela figuran entre las selecciones que podrían jugar este Mundial alternativo.
Aunque quedó eliminada del Mundial 2026, Chile podría jugar un torneo mundialista igualmente. Rusia impulsa la creación del “Mundial de los no clasificados”, un certamen paralelo en Washington que incluiría a selecciones que no lograron entrar al torneo oficial. Para organizarlo, el país europeo necesita que FIFA levante el veto vigente.
El “Mundial 2026 de los no clasificados”: la puerta que podría reabrirse para Chile
También podrían sumarse selecciones de peso que quedaron afuera, como Nigeria, Camerún, China, India, Costa Rica, Honduras, Serbia o Grecia, además de varias europeas que no accedan al Mundial pese a disputar el repechaje UEFA.
Rusia busca el aval de FIFA: el veto por la guerra es el principal obstáculo
Aunque la Federación Rusa quiere organizar el torneo y ya evalúa a Washington D.C. como sede principal, enfrenta una barrera determinante: el veto impuesto por FIFA y UEFA por el conflicto bélico con Ucrania. Sin el retiro de esa sanción, el “Mundial de los no clasificados” no podría ser reconocido ni autorizado.
El plan sigue en estudio, pero la posibilidad de que Chile juegue un Mundial sin haberse clasificado oficialmente es, hoy por hoy, el título que sacudió el mapa futbolístico del continente.