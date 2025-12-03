Chile podría jugar un Mundial pese a no clasificarse: Rusia impulsa un torneo paralelo en 2026

Chile, Perú y Venezuela figuran entre las selecciones que podrían jugar este Mundial alternativo.









Aunque quedó eliminada del Mundial 2026, Chile podría jugar un torneo mundialista igualmente. Rusia impulsa la creación del “Mundial de los no clasificados”, un certamen paralelo en Washington que incluiría a selecciones que no lograron entrar al torneo oficial. Para organizarlo, el país europeo necesita que FIFA levante el veto vigente.

El “Mundial 2026 de los no clasificados”: la puerta que podría reabrirse para Chile El proyecto, revelado por ADN Noticias, plantea un torneo amistoso disputado en paralelo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Chile, que quedó sin chances de clasificar, aparece entre las posibles invitadas junto con Perú, Venezuela y hasta Bolivia, si no supera el repechaje internacional.

También podrían sumarse selecciones de peso que quedaron afuera, como Nigeria, Camerún, China, India, Costa Rica, Honduras, Serbia o Grecia, además de varias europeas que no accedan al Mundial pese a disputar el repechaje UEFA.

Por la sanción, Rusia no disputó la repesca del Mundial de 2022, las eliminatorias del siguiente y las de la Eurocopa de 2024, y quiere volver a la rueda con una Copa del Mundo alternativa.

En ella participarían todas aquellos países no clasificados a EE.UU, México y Canadá.



En ella participarían todas aquellos países no clasificados a EE.UU, México y Canadá. pic.twitter.com/daps3uSxIi — Real Politik FC (@RPolitikFC) December 1, 2025 Rusia busca el aval de FIFA: el veto por la guerra es el principal obstáculo Aunque la Federación Rusa quiere organizar el torneo y ya evalúa a Washington D.C. como sede principal, enfrenta una barrera determinante: el veto impuesto por FIFA y UEFA por el conflicto bélico con Ucrania. Sin el retiro de esa sanción, el “Mundial de los no clasificados” no podría ser reconocido ni autorizado.

El plan sigue en estudio, pero la posibilidad de que Chile juegue un Mundial sin haberse clasificado oficialmente es, hoy por hoy, el título que sacudió el mapa futbolístico del continente.