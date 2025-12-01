2 de diciembre de 2025
Desarrollo estratégico con Chile

Acuerdo binacional entre Malargüe y Constitución para fortalecer la integración turística

Ambas comunas, junto al sector privado, consolidan mediante un convenio la integración turística y económica, potenciando el Paso Pehuenche.

Celso Jaque y Carlos Valenzuela Gajardo (Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Autoridades de la municipalidades de Malargüe y de Constitución, Chile, firmaron un convenio para fortalecer el intercambio cultural, turístico y deportivo, remarcando que Paso Pehuenche es vector de desarrollo. Destacaron el rol del sector privado y la necesidad de apoyo nacional para impulsar ambas regiones.

Embed - MALARGÜE: FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

El intendente de Malargüe Celso Jaque explicó que el convenio firmado con la comuna chilena de Constitución busca fortalecer la hermandad ya existente con esta localidad de la Región del Maule, ubicada sobre la costa del Océano Pacífico y conectada ágilmente con el Sur de Mendoza a través del Paso Internacional Pehuenche.

Jaque señaló que el acuerdo se sustenta en el intercambio cultural, deportivo y turístico, con el objetivo de “potenciar el Paso Pehuenche como corredor bioceánico y verdadero motor de desarrollo para Argentina y Chile”.

Turismo en Malargüe y Constitución

La firma se concreta a días del inicio de la temporada de verano, periodo en el que aumenta significativamente el movimiento turístico a ambos lados de la cordillera. Chilenos que eligen las bondades del sur mendocino y argentinos que cruzan en busca de playas y actividades costeras conforman un flujo creciente. En ese contexto, el intendente Celso Jaque destacó la oportunidad del acuerdo, dado que muchos viajeros se encuentran organizando sus vacaciones y ambas regiones ofrecen propuestas consolidadas para un amplio público.

Por su parte el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo, valoró los encuentros realizados en Malargüe y San Rafael, y afirmó que regresan “llenos de esperanza” por los resultados que pueden surgir del compromiso conjunto, tanto del sector público como del privado. De hecho, la comitiva chilena que arribó al país estuvo integrada por comerciantes, empresarios y prestadores de servicios turísticos y gastronómicos.

Valenzuela Gajardo remarcó que estos acuerdos deben “mantenerse en el tiempo” y trascender a las gestiones de los alcaldes, convirtiéndose en políticas permanentes de ambas comunas.

Consultado por SITIO ANDINO sobre los avances del Paso Pehuenche, a tres décadas de su reapertura y tras la finalización de las obras de pavimentación, el jefe comunal chileno destacó la importancia del respaldo de las autoridades centrales, entre ellas, el gobernador de la Región del Maule, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, para que los compromisos municipales cuenten con apoyo nacional en ambos países y se pueda avanzar en todo lo necesario para fortalecer el desarrollo económico compartido.

