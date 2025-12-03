Videos: Luis Petri presentó los blindados Stryker y reveló cuáles serán sus últimos actos como ministro

Luis Petri encabezó este miércoles en Boulogne la presentación de los primeros blindados Stryker adquiridos a Estados Unidos , en un acto que compartió con el teniente general Carlos Presti , quien lo sucederá en el Ministerio de Defensa desde el 10 de diciembre.

El ministro aprovechó la ceremonia para adelantar detalles de los últimos actos de su gestión , que incluirán la llegada de los F-16 y un viaje final a la Antártida .

En su discurso, el mendocino subrayó que la adquisición de los Stryker se concretó gracias al fuerte vínculo bilateral. “Esta compra no hubiese sido posible, como no hubiese sido posible la adquisición de los F-16, sin el apoyo de los Estados Unidos” , aseguró.

El ministro sostuvo que la Argentina apunta a “profundizar la relación” con el país norteamericano y convertirse en “el socio estratégico más importante del hemisferio Sur” .

Recordó además el inicio del proceso de compra. “Viajaba el 2 de julio a Estados Unidos y me reunía con Pete Hetzel, el actual secretario de Guerra; inmediatamente firmábamos la carta de intención para hacer posible esta adquisición”.

Petri definió a los Stryker como “19 toneladas de paz”, y afirmó que la llegada del nuevo equipamiento demuestra que “cuando existe voluntad política se puede equipar, adiestrar y entrenar”, remarcando que hoy las Fuerzas Armadas están “infinitamente mejor de lo que nosotros recibimos”.

También defendió que Presti —actual jefe del Ejército— asuma como ministro, contrastando con las críticas surgidas desde la oposición. “Qué bien que le hace a la Argentina en este momento histórico que este lugar lo ocupe un militar”, dijo.

Aseguró que las políticas de defensa deben orientarse a los “intereses vitales de la patria” y no a debates culturales. “El eje no puede ser la cultura ‘woke’ o el lenguaje inclusivo”, sostuvo.

Luis Petri, Carlos Presti, blindados Stryker presentación 03-12-25 Luis Petri presentó los blindados Stryker adquiridos a Estados Unidos para modernizar el Ejército Argentino. Foto: Prensa Ministerio de Defensa

Camino al cierre de su gestión: F-16 y un último acto en la Antártida

El ministro confirmó que su penúltimo acto será la recepción de los seis F-16 que llegan este viernes a Río Cuarto y se presentan el domingo, en un acto del cual participará el presidente Javier Milei. “Sin dudas es la compra más importante de los últimos 40 años en la República Argentina”, afirmó.

Luego viajará a la Antártida para su última actividad oficial: “Mi último acto como ministro será en la Antártida. Argentina no es el fin del mundo, sino el principio del mundo”, expresó.

Carlos Presti y la llegada de los Stryker: “Es un hito trascendente e histórico para el Ejército”

A su turno, el teniente general Carlos Presti destacó el impacto institucional de la incorporación de los Stryker, que calificó como “el hito trascendente más importante para la fuerza”.

El jefe del Ejército afirmó que la llegada de los blindados “constituye un hecho de relevancia institucional porque es la concreción de un proyecto estratégico postergado durante mucho tiempo”.

Explicó que durante años se trabajó en “la identificación rigurosa de nuestras necesidades operacionales”, con evaluaciones destinadas a garantizar que cada incorporación fuera “transparente y que responda efectivamente a disponer de los mejores recursos posibles”.

Luis Petri, Carlos Presti, blindados Stryker presentación 03-12-25 Foto: Prensa Ministerio de Defensa

Para Presti, se trata de mucho más que un nuevo equipamiento: “Es un paso firme y concreto en el anhelado camino de la modernización y equipamiento del Ejército argentino”, con un salto tecnológico histórico.

Subrayó que, por primera vez, la fuerza cuenta con “una plataforma 8x8 moderna, versátil y apta para complejos escenarios operativos actuales y futuros”, y que su llegada representa “un salto cualitativo”.

Así son los blindados Stryker adquiridos por Argentina a EEUU

Tipo/rol : vehículo blindado a ruedas de transporte de infantería (Infantry Carrier Vehicle — ICV).

Tripulación y capacidad : dos tripulantes (conductor + jefe de vehículo) + hasta 9 soldados equipados.

Dimensiones y peso : 6,95 m de largo, 2,72 m de ancho, 2,64 m de alto; peso en orden de combate entre ~ 16-18 toneladas según versión.

Propulsión y movilidad: motor diésel Caterpillar C7 de 350 HP; tracción 8×8; suspensión hidroneumática; velocidad en carretera superior a 100 km/h; autonomía de ~500 km.

