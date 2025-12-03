3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Armamento militar

Videos: Luis Petri presentó los blindados Stryker y reveló cuáles serán sus últimos actos como ministro

El titular de Defensa encabezó la presentación de los Stryker y destacó el apoyo de EE.UU. "Hoy las Fuerzas Armadas están infinitamente mejor de lo que nosotros recibimos”, dijo.

Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.

Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.

Foto: Prensa Ministerio de Defensa

El ministro aprovechó la ceremonia para adelantar detalles de los últimos actos de su gestión, que incluirán la llegada de los F-16 y un viaje final a la Antártida.

Lee además
Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas
Modificaciones

Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas
El mendocino juró como diputado de la Nación y fue designado en un rol relevante. video
Congreso Nacional

El fuerte discurso de Luis Petri contra el kirchnerismo en su debut como vicepresidente de Diputados
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Petri presentó los primeros Stryker del Ejército argentino Esta tarde, el ministro de Defensa, Luis Petri @luispetriok encabezó en el Batallón de Arsenales 602 la presentación oficial de los primeros cuatro vehículos Stryker adquiridos a Estados Unidos. Los blindados 8×8, que arribaron al país la semana pasada, forman parte del acuerdo firmado en julio en el Pentágono para modernizar la capacidad operativa del Ejército. Según Defensa, los Stryker M1126 permitirán reducir drásticamente los tiempos de despliegue en emergencias y brindar mayor movilidad, protección y potencia de fuego. Personal militar ya recibió capacitación en EE.UU. para operar el nuevo sistema. Más en sitioandino.com #Política #Defensa #Ejército #Petri #Stryker"
View this post on Instagram

Luis Petri destacó el respaldo de Estados Unidos y defendió la línea política de su gestión

En su discurso, el mendocino subrayó que la adquisición de los Stryker se concretó gracias al fuerte vínculo bilateral. “Esta compra no hubiese sido posible, como no hubiese sido posible la adquisición de los F-16, sin el apoyo de los Estados Unidos”, aseguró.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Petri presentó los Stryker en un acto oficial Esta tarde, el ministro de Defensa Luis Petri encabezó en el Batallón de Arsenales 602 la presentación formal de los primeros cuatro vehículos Stryker incorporados por el Ejército. Durante el acto, autoridades civiles y militares destacaron el avance operativo que representan estos blindados 8×8, clave para mejorar el despliegue rápido y la respuesta en emergencias. Los Stryker llegan tras el acuerdo firmado con Estados Unidos en julio, y ya cuentan con personal capacitado en la Joint Base Lewis-McChord. Más en sitioandino.com #Política #Defensa #Ejército #Petri #Stryker"
View this post on Instagram

El ministro sostuvo que la Argentina apunta a “profundizar la relación” con el país norteamericano y convertirse en “el socio estratégico más importante del hemisferio Sur”.

Embed - Luis Petri on Instagram: "Entregamos los primeros cuatro blindados 8x8 Stryker, adquiridos a los Estados Unidos, a nuestro @ejercitoarg, que los reclamó y esperó durante años. Representan 19 toneladas de paz para los argentinos y de capacidad operativa para la defensa nacional. Con esta incorporación dejamos atrás años de desinversión y, gracias a la visión estratégica del Presidente @javiermilei, fortalecemos la soberanía, el control de fronteras y la protección de los intereses vitales de la Patria a través del equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Este paso también reafirma nuestra alianza con los Estados Unidos, junto al acompañamiento del @secwar @petehegseth, con quien firmamos esta compra histórica. Al concluir estos dos años al frente del @mindefarg, concretamos avances reales para que la Argentina vuelva a tener Fuerzas Armadas adiestradas, equipadas y protagonistas para garantizar la libertad y la paz de todos los argentinos."
View this post on Instagram

Recordó además el inicio del proceso de compra. Viajaba el 2 de julio a Estados Unidos y me reunía con Pete Hetzel, el actual secretario de Guerra; inmediatamente firmábamos la carta de intención para hacer posible esta adquisición”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1940477202690089441&partner=&hide_thread=false

Petri definió a los Stryker como “19 toneladas de paz”, y afirmó que la llegada del nuevo equipamiento demuestra que “cuando existe voluntad política se puede equipar, adiestrar y entrenar”, remarcando que hoy las Fuerzas Armadas están “infinitamente mejor de lo que nosotros recibimos”.

También defendió que Presti —actual jefe del Ejército— asuma como ministro, contrastando con las críticas surgidas desde la oposición. “Qué bien que le hace a la Argentina en este momento histórico que este lugar lo ocupe un militar”, dijo.

Aseguró que las políticas de defensa deben orientarse a los “intereses vitales de la patria” y no a debates culturales. “El eje no puede ser la cultura ‘woke’ o el lenguaje inclusivo”, sostuvo.

Luis Petri, Carlos Presti, blindados Stryker presentación 03-12-25
Luis Petri presentó los blindados Stryker adquiridos a Estados Unidos para modernizar el Ejército Argentino.

Luis Petri presentó los blindados Stryker adquiridos a Estados Unidos para modernizar el Ejército Argentino.

Camino al cierre de su gestión: F-16 y un último acto en la Antártida

El ministro confirmó que su penúltimo acto será la recepción de los seis F-16 que llegan este viernes a Río Cuarto y se presentan el domingo, en un acto del cual participará el presidente Javier Milei. “Sin dudas es la compra más importante de los últimos 40 años en la República Argentina”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1995670998730117314&partner=&hide_thread=false

Luego viajará a la Antártida para su última actividad oficial: “Mi último acto como ministro será en la Antártida. Argentina no es el fin del mundo, sino el principio del mundo”, expresó.

Carlos Presti y la llegada de los Stryker: “Es un hito trascendente e histórico para el Ejército”

A su turno, el teniente general Carlos Presti destacó el impacto institucional de la incorporación de los Stryker, que calificó como “el hito trascendente más importante para la fuerza”.

El jefe del Ejército afirmó que la llegada de los blindados “constituye un hecho de relevancia institucional porque es la concreción de un proyecto estratégico postergado durante mucho tiempo”.

Explicó que durante años se trabajó en “la identificación rigurosa de nuestras necesidades operacionales”, con evaluaciones destinadas a garantizar que cada incorporación fuera “transparente y que responda efectivamente a disponer de los mejores recursos posibles”.

Luis Petri, Carlos Presti, blindados Stryker presentación 03-12-25

Para Presti, se trata de mucho más que un nuevo equipamiento: “Es un paso firme y concreto en el anhelado camino de la modernización y equipamiento del Ejército argentino”, con un salto tecnológico histórico.

Subrayó que, por primera vez, la fuerza cuenta con “una plataforma 8x8 moderna, versátil y apta para complejos escenarios operativos actuales y futuros”, y que su llegada representa “un salto cualitativo”.

Así son los blindados Stryker adquiridos por Argentina a EEUU

  • Tipo/rol: vehículo blindado a ruedas de transporte de infantería (Infantry Carrier Vehicle — ICV).

  • Tripulación y capacidad: dos tripulantes (conductor + jefe de vehículo) + hasta 9 soldados equipados.

  • Dimensiones y peso: 6,95 m de largo, 2,72 m de ancho, 2,64 m de alto; peso en orden de combate entre ~ 16-18 toneladas según versión.

  • Propulsión y movilidad: motor diésel Caterpillar C7 de 350 HP; tracción 8×8; suspensión hidroneumática; velocidad en carretera superior a 100 km/h; autonomía de ~500 km.

Embed

  • Blindaje y protección: blindaje básico contra armas ligeras y metralla; posibilidad de kits adicionales para aumentar la protección, incluido contra minas o IED.

  • Armamento y capacidades de combate: estación de armas remota que puede montar ametralladora 12,7 mm (M2), lanzagranadas automático de 40 mm (Mk-19) o ametralladora 7,62 mm (según configuración); además, lanzadores de granadas de humo y posibilidad de versiones con armamento más pesado.

  • Versatilidad operativa: existen múltiples variantes derivadas del mismo chasis —transporte de tropas, comando, reconocimiento, ambulancia, mortero, apoyo de fuego, etc.— lo que permite adaptarlo a distintas misiones.

Temas
Seguí leyendo

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

Antes de dejar Defensa, Petri presenta los aviones y blindados para modernizar las Fuerzas Armadas

Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Luis Petri en Mendoza: presentó nuevos helicópteros y pidió sumar a Allasino a la alianza electoral

Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada

LO QUE SE LEE AHORA
Así juraron los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellos, los cinco mendocinos.
Congreso

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Las Más Leídas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Te Puede Interesar

Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.
Armamento militar

Videos: Petri presentó los blindados Stryker y reveló sus últimos actos como ministro

Por Sitio Andino Política
Javier Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Mauricio Macri video
En La Rural

Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Macri

Por Sitio Andino Política
Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Por Facundo La Rosa