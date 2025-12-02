Aprocam denunció un aumento de robos a camioneros mendocinos en Chile.

Ricardo Squartini , titular de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) , dialogó con Aconcagua Radio sobre los casos de robo en Chile a transportistas en plena ruta. Según señaló, al menos cuatro choferes mendocinos por mes son asaltados en el vecino país.

Luego del violento hecho que afectó a un grupo de 60 mendocinos que viajaba en un colectivo para un tour de compras en Santiago, donde delincuentes atacaron con armas de fuego para robarles sus pertenencias, APROCAM difundió cifras de los camioneros afectados por delitos similares.

"Hay dos o tres tipos de metodología. Una es el robo piraña que rompen las carpas y entre varios sacan un poco de la mercadería que estás transportando. En otros casos, rompen algún vidrio al camión o los abordan para robarles las pertenencias al chofer y algo de dinero que normalmente llevan para poder pagar peajes, comida o algún otro gasto", explicó Squartini.

También han habido casos de robo de camiones completos que "han logrado reducir al conductor, lo llevan secuestrado hasta que en algún lugar lo bajan, lo dejan y se llevan la carga completa ", añadió.

¿Hay zonas más peligrosas que otras en Chile?

Sobre si hay alguna zona en particular que sea más peligrosa, Squartini señaló: "Los robos piraña que han venido existiendo son en la zona del puerto terrestre de Los Andes, que es donde hay montones de oportunidades. Los camiones tienen que quedar parados en la orilla de la ruta, esperando para poder ingresar. También antes de llegar a Santiago hay una zona complicada".

Camioneros varados para cruzar a Chile - 503788 Foto: Yemel Fil

"A veces siendo extranjeros es más difícil que nos escuchen, hacer la denuncia y solicitar de que se presenten los carabineros como para poder hacer la denuncia. El ser extranjero nos complica un poquito también la forma para comunicarse por una cuestión de los celulares", advirtió.

El estado de las rutas

Acerca del estado de las rutas, Squartini dijo que la problemática no es nueva y que el deterioro avanza desde hace años sin trabajos de mantenimiento. Mencionó los dos puentes dañados sobre la Ruta 40, en el tramo que une Mendoza con Tunuyán: “No hace dos años, no hace cuatro años, no hace seis años que están rotos. Eso ya tiene muchos años y todavía no lo pueden terminar”, afirmó.

El titular de Aprocam agregó que, en el caso del sur provincial, hay una situación crítica: “La 40 hacia el sur tiene bastantes inconvenientes. Con el tema de los dos puentes hay que desviarse en la autopista y usar el mismo puente donde están los otros. Si le llega a pasar algo al otro puente, vamos a quedar aislados. El vehículo lo va a poder hacer por ahí, pero con los camiones cargados no se va a poder circular”.

