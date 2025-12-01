1 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Región del Maule – Sur mendocino

San Rafael selló un acuerdo de cooperación turística con la comuna chilena de Constitución

Un acuerdo importante para lograr un intercambio real entre ambas regiones y potenciar el turismo en ambos países.

Acuerdo firmado entre San Rafael y Constitución en Chile.

El grupo trasandino estuvo encabezado por el alcalde Carlos Valenzuela Gajardo, quienes destacaron la cercanía al sur mendocino a través del Paso Pehuenche. Asimismo, hicieron hincapié en que las de Constitución -denominada “la perla del Maule" son las playas más próximas a los sanrafaelinos.

“Estos convenios son importantes para lograr un intercambio real entre ambas regiones y potenciar el turismo. Tenemos que apuntar a trabajar conjuntamente ya que estamos bastante cerca”, explicó el Intendente quien remarcó que “el turismo es el único segmento que no genera competencia, ya que trabajando juntos se genera sinergia y se crece”.

Por su parte, el alcalde Valenzuela Gajardo planteó que “para nosotros llegar a San Rafael y generar lazos es fundamental para el futuro turístico y generar beneficios mutuos. Estamos a una distancia accesible, en la costa de Talca y queremos que esto se pueda aprovechar a ambos lados de la cordillera”.

Acuerdo entre los municipios de San Rafael y Constitución

Embed - SAN RAFAEL: CONVENIO ENTRE SAN RAFAEL Y CONSTITUCIÓN (CHILE)

