Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.

Tras el escándalo que se generó en el colegio Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat, que involucró a más de 140 estudiantes de 5to año, las autoridades de la escuela tomaron una decisión formal para abordar las preocupaciones de los padres y alumnos.

De acuerdo con la información proporcionada por los propios padres, los directivos optaron por iniciar un proceso de reuniones individuales con los progenitores de los estudiantes involucrados en el conflicto.

Esta medida busca atender "cada situación de manera particular", garantizando un espacio de diálogo específico para cada familia.

Así es el procedimiento que se estableció para las reuniones: Mecanismo de solicitud: se ha solicitado a los padres interesados que envíen un correo electrónico formalizando el pedido de reunión.

Primeras convocatorias: algunos padres ya lograron ser recibidos este mismo miércoles .

Cronograma extendido: el resto de los padres será convocado en el transcurso de las próximas semanas, asegurando que todas las situaciones sean atendidas. padres colegio santa maria Padres reclamaron a las autoridades ser escuchados. La decisión de la escuela se centra en la apertura al diálogo y la gestión personalizada de la crisis, marcando un paso en la búsqueda de soluciones tras el hecho que generó revuelo en el ámbito escolar.