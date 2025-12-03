Apuestas en línea: según la Cruz Roja 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al flagelo.

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina presentó este miércoles un estudio alarmante sobre el impacto de las apuestas en línea en la adolescencia, revelando una alta exposición al fenómeno y sus graves consecuencias en la salud mental de los jóvenes.

La investigación, que abarcó 11.421 encuestas a adolescentes de 13 a 18 años en todo el país, confirma el avance de esta problemática y subraya la urgente necesidad de mayores controles y programas de prevención.

Jornada calurosa Mendoza bajo fuego: lidera el ranking de las temperaturas más altas del país

Espacio FUNDAR Planes de ahorro en autos: ventajas, riesgos y lo que no siempre te cuentan

Los datos arrojan que 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al juego online, ya sea por participación directa ( 16% ) o por tener vínculos cercanos que apuestan ( 45% ).

El estudio, además, detalla que la edad de inicio en esta práctica es cada vez más temprana, situándose entre los 13 y 14 años . También se registra una marcada brecha de género , donde los varones apuestan el triple que las mujeres ( 24% vs. 8% ), con mayor frecuencia e intensidad.

ludopatia-infantil.webp Apuestas en línea: los hombres tienen mayor tendencia respecto a las mujeres.

El ecosistema digital actúa como principal puerta de entrada. Entre el 71% y 79% de los jóvenes estuvo expuesto a publicidad o contenidos de apuestas online.

El acceso es facilitado por herramientas financieras de uso común: el 83% de quienes apuestan utiliza billeteras virtuales como medio de pago, lo que sortea los controles formales de edad.

“Los datos que arroja la investigación muestran claramente el riesgo al que están expuestos niños y niñas de 13 a 18 años. El uso de billeteras digitales y publicidad permanente son las principales puertas de ingreso a las apuestas online, sin distinguir plataformas legales a ilegales”, señaló José Scioli, director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina.

billetera virtual ahorrar dinero Apuestas en línea: el 83% de quienes apuestan utiliza billeteras virtuales como medio de pago.

Impacto en la salud mental y endudamiento

El impacto en la salud mental de los adolescentes es uno de los puntos más críticos del informe. El 69% de los participantes con experiencia directa en apuestas reporta ansiedad y malestar.

Asimismo, la práctica afecta directamente sus hábitos y rendimiento: cerca de la mitad (47% y 49%) reportó una afectación en los hábitos de sueño y el rendimiento escolar.

salud mental apuestas en línea El 69% de los participantes con experiencia directa en apuestas reporta ansiedad y malestar.

La percepción del riesgo es alta: el 79% de quienes apuestan reconoce la posibilidad de desarrollar una adicción. Preocupa especialmente que uno de cada ocho jóvenes que apuestan (12%) haya quedado endeudado por esta actividad.

Demanda de regulación y acompañamiento

La Cruz Roja destaca que existe una amplia percepción de ineficiencia en las medidas de control. El 80% de los adolescentes consultados considera que las medidas actuales para impedir el acceso de menores no funcionan, evidenciando una brecha entre la regulación formal y la realidad digital.

En respuesta, el 75% de los jóvenes entrevistados demanda controles más estrictos sobre las plataformas. Cuatro de cada diez solicitan talleres y campañas educativas centradas en conocer los riesgos, comprender los algoritmos de captación y saber dónde pedir ayuda.

Luciana Marino, Coordinadora de Juventud de la organización, aseguró que estos resultados guían las acciones de la entidad: “Estamos impulsando talleres y espacios de prevención entre pares, que promueven la reflexión y el cuidado. También estamos elaborando materiales para familias y escuelas, porque creemos en redes de apoyo que realmente escuchen y acompañen”.

La Cruz Roja Argentina continúa acompañando a jóvenes a través de programas orientados a la promoción de la salud física y mental, haciendo hincapié en un enfoque de cuidado, libre de juicio y estigma.