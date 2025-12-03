3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Preocupante

Apuestas en línea: según la Cruz Roja 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al flagelo

Preocupa el crecimiento de las apuestas en línea en adolescentes. Especialistas advierten graves consecuencias en la salud mental de los jóvenes.

Apuestas en línea: según la Cruz Roja 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al flagelo.

Apuestas en línea: según la Cruz Roja 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al flagelo.

Por Sitio Andino Sociedad

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina presentó este miércoles un estudio alarmante sobre el impacto de las apuestas en línea en la adolescencia, revelando una alta exposición al fenómeno y sus graves consecuencias en la salud mental de los jóvenes.

Lee además
Planes de ahorro en autos: ventajas, riesgos y lo que no siempre te cuentan video
Espacio FUNDAR

Planes de ahorro en autos: ventajas, riesgos y lo que no siempre te cuentan
Temperaturas extremas en Mendoza: cómo cuidarse del calor y a qué estar atentos.
Jornada calurosa

Mendoza bajo fuego: lidera el ranking de las temperaturas más altas del país

Apuestas en línea: riesgo precoz y fácil acceso digital

Los datos arrojan que 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al juego online, ya sea por participación directa (16%) o por tener vínculos cercanos que apuestan (45%).

El estudio, además, detalla que la edad de inicio en esta práctica es cada vez más temprana, situándose entre los 13 y 14 años. También se registra una marcada brecha de género, donde los varones apuestan el triple que las mujeres (24% vs. 8%), con mayor frecuencia e intensidad.

ludopatia-infantil.webp
Apuestas en línea: los hombres tienen mayor tendencia respecto a las mujeres.

Apuestas en línea: los hombres tienen mayor tendencia respecto a las mujeres.

El ecosistema digital actúa como principal puerta de entrada. Entre el 71% y 79% de los jóvenes estuvo expuesto a publicidad o contenidos de apuestas online.

El acceso es facilitado por herramientas financieras de uso común: el 83% de quienes apuestan utiliza billeteras virtuales como medio de pago, lo que sortea los controles formales de edad.

“Los datos que arroja la investigación muestran claramente el riesgo al que están expuestos niños y niñas de 13 a 18 años. El uso de billeteras digitales y publicidad permanente son las principales puertas de ingreso a las apuestas online, sin distinguir plataformas legales a ilegales”, señaló José Scioli, director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina.

billetera virtual ahorrar dinero
Apuestas en línea: el 83% de quienes apuestan utiliza billeteras virtuales como medio de pago.

Apuestas en línea: el 83% de quienes apuestan utiliza billeteras virtuales como medio de pago.

Impacto en la salud mental y endudamiento

El impacto en la salud mental de los adolescentes es uno de los puntos más críticos del informe. El 69% de los participantes con experiencia directa en apuestas reporta ansiedad y malestar.

Asimismo, la práctica afecta directamente sus hábitos y rendimiento: cerca de la mitad (47% y 49%) reportó una afectación en los hábitos de sueño y el rendimiento escolar.

salud mental apuestas en línea
El 69% de los participantes con experiencia directa en apuestas reporta ansiedad y malestar.

El 69% de los participantes con experiencia directa en apuestas reporta ansiedad y malestar.

La percepción del riesgo es alta: el 79% de quienes apuestan reconoce la posibilidad de desarrollar una adicción. Preocupa especialmente que uno de cada ocho jóvenes que apuestan (12%) haya quedado endeudado por esta actividad.

Demanda de regulación y acompañamiento

La Cruz Roja destaca que existe una amplia percepción de ineficiencia en las medidas de control. El 80% de los adolescentes consultados considera que las medidas actuales para impedir el acceso de menores no funcionan, evidenciando una brecha entre la regulación formal y la realidad digital.

En respuesta, el 75% de los jóvenes entrevistados demanda controles más estrictos sobre las plataformas. Cuatro de cada diez solicitan talleres y campañas educativas centradas en conocer los riesgos, comprender los algoritmos de captación y saber dónde pedir ayuda.

Luciana Marino, Coordinadora de Juventud de la organización, aseguró que estos resultados guían las acciones de la entidad: “Estamos impulsando talleres y espacios de prevención entre pares, que promueven la reflexión y el cuidado. También estamos elaborando materiales para familias y escuelas, porque creemos en redes de apoyo que realmente escuchen y acompañen”.

La Cruz Roja Argentina continúa acompañando a jóvenes a través de programas orientados a la promoción de la salud física y mental, haciendo hincapié en un enfoque de cuidado, libre de juicio y estigma.

Temas
Seguí leyendo

Comenzó el V Congreso Agua en Mendoza con un llamado a construir un "futuro hídrico sostenible"

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: cuál es la situación real del sector en Argentina

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: origen y significado del 3 de diciembre

Por qué se celebra hoy, 3 de diciembre, el Día del Médico en Argentina

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Te Puede Interesar

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.
Dolphin Mall

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

Por Celeste Funes
Gustavo Pirrello y Fernando Giunta quedaron a un paso de ser designados como Fiscales de Cámara Penal de Mendoza
Audiencia pública

Avanza el ascenso de dos reconocidos fiscales de Mendoza: quiénes son y qué dijeron

Por Carla Canizzaro
El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen video
Dos mujeres también fueron golpeadas

Video: un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

Por Carla Canizzaro