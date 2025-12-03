Entre compromiso y responsabilidad: lo que realmente define el amor de pareja

Entre señales confusas, el amor y la sexualidad revelan tensiones que aún no terminamos de comprender

El amor suele romantizarse hasta borrar límites esenciales dentro de la pareja , especialmente cuando se confunde compromiso con obligación cotidiana. La reflexión se centra en que sin responsabilidad mutua , incluso el vínculo más apasionado se desbalancea , dejando a uno de los dos cargando todo el peso emocional.

El compromiso es un acto voluntario , un acuerdo consciente que puede debilitarse si no se sostiene con actos concretos. La responsabilidad , en cambio, implica obligación y capacidad de rendir cuentas , algo que paradójicamente se exige en la vida laboral o social, pero se olvida en la intimidad de la pareja.

Muchos vínculos caen en el desequilibrio cuando una persona se vuelve “mono responsable” , cargando con tareas, disculpas y justificaciones, mientras la otra evita asumir su parte . La metáfora de la balanza ayuda a entenderlo: si uno aporta 90 y el otro apenas 10, la relación se hunde del lado más pesado . Las excusas habituales (“no es para tanto”, “hago lo que puedo”, “vengo cansado”) se convierten en mecanismos que anulan el dolor del otro y perpetúan el desajuste .

Cuando este desequilibrio se sostiene en el tiempo, aparecen dinámicas como la codependencia , donde uno cuida todo y el otro no cuida nada. El cambio solo es posible cuando ambos reconocen su rol y dejan de minimizar lo que hiere .

La construcción del amor responsable

Para recuperar equilibrio, el primer paso es una comunicación clara. Evitar el tema, postergarlo o maquillarlo con salidas, regalos o silencios solo agrava la distancia emocional. La claridad implica validar lo que el otro siente, sin reducirlo a exageraciones ni reacciones “irracionales”.

Es importante tener en cuenta éstos principios básicos:

No somos responsables de hacer feliz al otro.

Sí somos responsables del impacto de nuestras acciones.

Las disculpas deben ser auténticas, no rituales vacíos.

La empatía permite reconocer límites y heridas sin entrar en defensiva.

Muchas personas repiten patrones familiares sin notarlo: modelos de padres que cortaban discusiones, evitaban dar explicaciones o normalizaban la minimización emocional. Trabajar estos patrones permite romper ciclos y construir vínculos más conscientes.

Entre el amor y la sexualidad en la era online

También es importante abordar los vínculos que nacen en plataformas digitales, donde la falta de responsabilidad se volvió epidémica. Prácticas como el ghosting, el “migajeo” o mantener a alguien como suplente replican formas modernas de amor irresponsable, dañinas tanto emocionalmente como en la construcción de lazos sanos.

El ghosting deja a la otra persona sin cierre emocional. El migajeo ofrece migajas de afecto (likes, mensajes breves, apariciones esporádicas) que tironean y confunden. Mantener a alguien “en el banco de suplentes” convierte el vínculo en una estrategia de conveniencia. En todas estas dinámicas, el antídoto es el mismo: claridad.

El especialista enfatizó que nadie es “segundo plato” y que la primera responsabilidad afectiva es con uno mismo. Decir lo que se busca (pareja estable, touch and go o nada) evita manipulaciones disfrazadas de interés y permite sostener la dignidad emocional.

