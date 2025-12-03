Video: una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo

Una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo

Mariana Bosco, reina Nacional de la Fiesta de la Vendimia 1993 y activa militante social, difundió un extenso mensaje dirigido al intendente de Luján de Cuyo , Esteban Allasino , para denunciar presuntas irregularidades, agravios y violencia institucional en torno a la elección de la reina distrital de Carrodilla. Su hija, Lara Iacopini, había sido proclamada ganadora, pero posteriormente fue cuestionada y desplazada mediante un decreto municipal.

En un video difundido en redes, Mariana Bosco relató que el 9 de noviembre su hija, Lara Iacopini, fue electa reina del distrito de Carrodilla. Aseguró que la joven cumplió con todos los requisitos solicitados en la inscripción previa, realizada en la usina del municipio, donde –según dijo– presentó su DNI actualizado y entregó la documentación requerida.

Bosco contó que la noche de la coronación, tras el festejo inicial, un “grupo reducido de personas” comenzó a insultar y agredir verbalmente tanto a Lara como a ella. Afirmó que esas agresiones estuvieron “dirigidas o alentadas” por un hombre que manejaría páginas en redes sociales donde, según denunció, han injuriado a su hija y a su familia.

“En ese momento, el municipio no supo manejar la situación ni cuidar a mi hija como mujer que estaba siendo agredida ”, señaló.

Silencio, investigaciones y acusaciones en Luján de Cuyo

Según su testimonio, después de esa noche no recibieron ningún tipo de contacto oficial. “El destrato es violencia”, apuntó Bosco, y lamentó que durante días solo se encontraran con insultos en redes sociales.

A mediados de esa semana, relató que asistentes sociales del municipio se presentaron sin aviso en su barrio para “verificar si realmente vivíamos allí”. Bosco aseguró que su familia reside desde hace 11 años en Villa Atilia, en Carrodilla, y que esa visita dejó sobre ellos una sombra de sospecha injustificada.

Bosco contó que el municipio recién se comunicó con su hija el lunes, de manera telefónica, para convocarla a una audiencia de conciliación. Recién entonces supieron que dos candidatas no electas habían denunciado a Lara por supuestamente presentar un DNI falso.

La exreina sostiene que el municipio podía haber verificado de inmediato la validez del documento, ya que lo tenían en su poder desde la inscripción. También afirmó que tanto su hija como el resto de las candidatas desconocían el reglamento interno de la elección, el cual –según dijo– nunca les fue notificado.

Ese reglamento, que finalmente les fue entregado, establece requisitos como medidas corporales, ser “nacida de sexo femenino”, no tener hijos ni estar casada, entre otros puntos. Bosco aseguró que esas disposiciones “atrasan”, son “discriminatorias” y contradicen los principios de sustentabilidad y evolución social que el gobierno municipal dice promover.

Un decreto que profundizó el conflicto

Días después, la familia recibió una resolución firmada por el intendente que, según Bosco, mezcla conceptos, incluye datos falsos y toma “presunciones” para cuestionar la residencia de la joven. A modo de ejemplo, sostuvo que el decreto afirma que Lara obtuvo su primer carnet de conducir en la Ciudad de Mendoza, cuando –dice– lo hizo en Luján de Cuyo.

La ex reina también señaló que el reglamento exige que la documentación de las candidatas sea revisada por la escribanía municipal hasta tres días antes de la elección, algo que, según su relato, no ocurrió con su hija.

Para Bosco, la situación afecta gravemente el nombre y la honra de su familia. Por eso, dedicó parte del mensaje a detallar logros de su hija: mencionó que tiene 22 años, habla cuatro idiomas, estudia Enología en la Universidad Nacional de Cuyo, participa activamente en proyectos académicos y recibió una distinción Bloomberg que –recordó– fue entregada por el propio intendente.

La exsoberana también aseguró que la joven solicitó en persona una reunión con Allasino, pero que no obtuvo respuesta.

En el tramo final del mensaje, Bosco pidió al intendente que “tome la decisión correcta”, revise el decreto y reconozca a Lara Iacopini como reina de Carrodilla, cargo que sostiene que le corresponde por decisión de la comunidad. Pidió además que el municipio se abstenga de avanzar con actividades oficiales junto a otras candidatas porque “revictimiza” a su hija y la priva de vivir experiencias que forman parte de su rol.

Vamos a ir hasta las últimas consecuencias desde el punto de vista jurídico. Las reinas deben ser respetadas. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias desde el punto de vista jurídico. Las reinas deben ser respetadas.

Bosco cerró su mensaje recordando los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y el papel que han tenido las mujeres en la construcción de su identidad. “La reina de la Vendimia no es una tonta. Es una mujer empoderada, que lleva la voz de su gente”, expresó. Finalmente, llamó a quienes la conocen a difundir el video y acompañar el reclamo.